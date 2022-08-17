Разблокировать Instagram* предложил депутат Госдумы. Экспертное мнение

Председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин (партия «Новые люди») обратился в Генпрокуратуру. Он просит повторно проверить соцсеть Instagram* (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) на предмет нарушений российского законодательства, пишет « Коммерсант ».

В обращении депутат процитировал вице-президента Meta Ника Клегга, который весной заявлял, что компания против русофобии и вводит запрет публикаций на подобные темы.

Демин попросил Генпрокуратуру проверить соответствие этих заявлений действительности и в случае положительного вердикта рассмотреть вопрос о снятии блокировки.

О возможности разблокировки Instagram — случае, если «соцсеть извинится и изменит политику» — также говорил зампред комитета Госдумы по связи и IT Антон Горелкин.

Вице-спикер Владислав Даванков заявил, что блокировка соцсети привела к падению доходов малого и среднего бизнеса, для которого соцсеть часто была единственной точкой продаж.

Особое мнение

Однако гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян считает, что Instagram вряд ли станет доступен.

Дело в том, что Meta еще в 2021 году должна была открыть представительство в России и удалять запрещенную информацию. А после введения антироссийских санкций, вполне возможно, откажется подчиняться требованиям отечественного законодательства.

Ранее в Кремле прокомментировали возможность разблокировки Instagram в России.

«Честно говоря, я бы этого не исключал», — ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о возможности снятия блокировки с Instagram в будущем.

Районный суд Москвы 21 марта признал Meta экстремистской организацией и запретил деятельность компании и принадлежащих ей соцсетей Facebook и Instagram на территории РФ.

Граждан и организации не будут привлекать к ответственности за экстремизм, если они пользуются Facebook и Instagram.