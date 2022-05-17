В Кремле прокомментировали возможность разблокировки Instagram* в России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил возможность разблокировки социальной сети Instagram в России (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), сообщает ТАСС .

«Честно говоря, я бы этого не исключал», — ответил Песков на вопрос о возможности снятия блокировки с Instagram в будущем.

21 марта районный суд Москвы признал Meta экстремистской организацией и запретил деятельность компании и принадлежащих ей соцсетей Facebook и Instagram на территории России, пишет Lenta.ru.

В отношении мессенджера WhatsApp требования не распространяются.

Граждане и организации не будут привлекаться к ответственности за экстремизм за то, что пользуются Facebook и Instagram.

Компании Meta запрещено открывать отделения и вести коммерческую деятельность в России. В Генпрокуратуре и ФСБ считают, что деятельность корпорации направлена против России и ее вооруженных сил.