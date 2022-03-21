Суд признал Instagram и Facebook экстремистскими и запретил в России

Тверской суд Москвы 21 марта признал деятельность принадлежащих Meta Platforms соцсетей Instagram и Facebook экстремистской и запретил их на территории России, передает ТАСС .

Решение о запрете вступает в силу немедленно.

В отношении мессенджера WhatsApp требования не распространяются.

Граждане и организации не будут привлекаться к ответственности за экстремизм за то, что пользуются Facebook и Instagram.

Компании Meta запрещено открывать отделения и вести коммерческую деятельность в России. В Генпрокуратуре и ФСБ считают, что деятельность корпорации направлена против России и ее вооруженных сил.

Представитель Meta на заседании отвергала обвинения в экстремистской деятельности компании и просила суд прекратить производство, так как рассмотрение дела в отношении иностранной компании не находится в его компетенции, но судья все отклонила.