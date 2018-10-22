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Озорная Анастасия Волочкова кардинально сменила имидж

Скандально известная балерина Анастасия Волочкова много лет по совету своих стилистов наращивала волосы. Но оказалось, что локоны бывшей примы Большого театра серьезно пострадали от этих манипуляций.

Анастасия Волочкова.
Анастасия Волочкова.
instagram.

В итоге на голове у балерины остались «три волосинки», как призналась сама 42-летняя балерина.

Волочкова занялась восстановлением локонов — избавилась от наращенных прядей. Длина волос Анастасии теперь едва достигает плеч, пишет mail.ru.

Многие подписчики балерины одобрили ее новую короткую стрижку: «Так намного лучше», «Как идет стрижка, вы такая озорная…», «Похудела, изменила стрижку — выглядит супер», «Свежая, молодая… Неужели взялась за ум?», «Сбросила лет 20, умница одним словом», «Хорошенькая и прическа очень идет», «Вы сегодня красивая и настоящая — все свое, не то что другие все надутые и нарощенные».

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