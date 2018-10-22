Озорная Анастасия Волочкова кардинально сменила имидж

В итоге на голове у балерины остались «три волосинки», как призналась сама 42-летняя балерина.
Волочкова занялась восстановлением локонов — избавилась от наращенных прядей. Длина волос Анастасии теперь едва достигает плеч, пишет mail.ru.
Многие подписчики балерины одобрили ее новую короткую стрижку: «Так намного лучше», «Как идет стрижка, вы такая озорная…», «Похудела, изменила стрижку — выглядит супер», «Свежая, молодая… Неужели взялась за ум?», «Сбросила лет 20, умница одним словом», «Хорошенькая и прическа очень идет», «Вы сегодня красивая и настоящая — все свое, не то что другие все надутые и нарощенные».