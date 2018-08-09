Волочкова назвала россиян дебилами и уродами

Под одним из пляжных снимков балерина написала большой пост, в котором призвала не тратить время на злость.

«Комменты дебилов и моральных уродов не читаю», — пояснила Волочкова.

Танцовщица не забыла похвастаться перед поклонниками своей фигурой. «Заглядывайте в души и сердца свои, а не в мои мини трусики. Ну вот так. Форма моя позволяет мне их надевать и выглядеть роскошно», — цитирует слова Волочковой «Дни.ру».

Ранее комментаторы не оценили ее новый образ — Волочкова напомнила пользователям трансвестита, пишет ura.ru.