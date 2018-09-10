На фото с бегемотами у Волочковой «поплыло» лицо

Скандально известная балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram фото, на котором позирует в платье расцветкой под гжель. На заднем плане снимка — бегемоты.

Но пользователи обратили внимание не на наряд балерины и животных в цирке, а на ее внешность.

«А что с лицом, оно разъехалось?!», «С фотошопом перебор, лицо перекосило сикось-накось», «Анастасия, у вас лицо кажется уплыло», «Что с лицом… Правая щека съехала», — недоумевают подписчики Анастасии. Нашлись и заступники: «Бегемот может запросто и человека перекусить. И к слову о фото — это всего лишь неправильная постановка кадра».

Многие уверены, что Волочкова переборщила с «уколами красоты», и из-за этого ее стало практически не узнать, пишет mail.ru.