Читайте нас в соцсетях
11 сентября 10°C
Новости
Вся лента
Жизнь
388

На фото с бегемотами у Волочковой «поплыло» лицо

Скандально известная балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram фото, на котором позирует в платье расцветкой под гжель. На заднем плане снимка — бегемоты.

Анастасия Волочкова.
Анастасия Волочкова.
instagram.

Но пользователи обратили внимание не на наряд балерины и животных в цирке, а на ее внешность.

«А что с лицом, оно разъехалось?!», «С фотошопом перебор, лицо перекосило сикось-накось», «Анастасия, у вас лицо кажется уплыло», «Что с лицом… Правая щека съехала», — недоумевают подписчики Анастасии. Нашлись и заступники: «Бегемот может запросто и человека перекусить. И к слову о фото — это всего лишь неправильная постановка кадра».

Многие уверены, что Волочкова переборщила с «уколами красоты», и из-за этого ее стало практически не узнать, пишет mail.ru.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка