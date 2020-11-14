Анастасия Заворотнюк скоро может появиться в шоу Малахова

Она хочет дать интервью своему другу Андрею Малахову.
Артистка недавно звонила телеведущему и рассказывала о своем самочувствии. Интервью может пройти в пустой студии, где не будет никаких экспертов, или на нейтральной территории, сообщает «Собеседник».
Ранее модель Анна Калашникова рассказала о планах Заворотнюк вернуться к актерской деятельности. Сейчас Анастасия регулярно выходит на прогулки. Она гуляет во дворе загородного дома, пишет News.ru. Заворотнюк настроена позитивно, но перед возвращением на сцену ей придется пройти реабилитацию.
Жена пресс-секретаря президента РФ Татьяна Навка принимает посильное участие в судьбе актрисы. Так, она пожертвовала средства от ледового шоу, в котором катается с супругом Заворотнюк, на лечение актрисы.
Доклад Путину
Ранее о лечении Анастасии Заворотнюк доложили Путину. Институт молекулярной биологии РАН принимает участие в лечении актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал директор института Александр Макаров президенту РФ Владимиру Путину на совещании по вопросам развития генетических технологий.
Институт занимается технологиями лечения людей с терминальной стадией рака при помощи вирусов. И специалистам удавалось существенно продлить жизнь своим пациентам.