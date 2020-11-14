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Жизнь

Анастасия Заворотнюк скоро может появиться в шоу Малахова

Актриса Анастасия Заворотнюк, которая борется с агрессивной формой онкологии, может в ближайшее время вновь появиться перед камерами.

Анастасия Заворотнюк.
Анастасия Заворотнюк.
www.instagram.com/a_zavorotnyuk/

Она хочет дать интервью своему другу Андрею Малахову.

Артистка недавно звонила телеведущему и рассказывала о своем самочувствии. Интервью может пройти в пустой студии, где не будет никаких экспертов, или на нейтральной территории, сообщает «Собеседник».

Ранее модель Анна Калашникова рассказала о планах Заворотнюк вернуться к актерской деятельности. Сейчас Анастасия регулярно выходит на прогулки. Она гуляет во дворе загородного дома, пишет News.ru. Заворотнюк настроена позитивно, но перед возвращением на сцену ей придется пройти реабилитацию.

Жена пресс-секретаря президента РФ Татьяна Навка принимает посильное участие в судьбе актрисы. Так, она пожертвовала средства от ледового шоу, в котором катается с супругом Заворотнюк, на лечение актрисы.

Доклад Путину

Ранее о лечении Анастасии Заворотнюк доложили Путину. Институт молекулярной биологии РАН принимает участие в лечении актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал директор института Александр Макаров президенту РФ Владимиру Путину на совещании по вопросам развития генетических технологий.

Институт занимается технологиями лечения людей с терминальной стадией рака при помощи вирусов. И специалистам удавалось существенно продлить жизнь своим пациентам.

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