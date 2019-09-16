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Жизнь

Анастасия Заворотнюк тяжело больна: что известно о состоянии актрисы

Окружение Анастасии Заворотнюк больше не опровергает информацию о ее болезни. Директор актрисы заявил kp.ru, что ему запретили комментировать состояние звезды. По последней информации, врачи ввели актрису в состояние искусственной комы. Рассказываем, что известно о состоянии Анастасии Заворотнюк.

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев
www.instagram.com/a_zavorotnyuk/

СМИ, ссылаясь на Telegram-канал Mash, сообщили, что у Заворотнюк диагностировали последнюю стадию опухоли мозга. По данным источников, актриса и ее муж Петр Чернышев узнали о болезни около года назад после рождения их дочери Милы. Затем Заворотнюк уехала лечиться в Европу, но более двух недель назад вернулась в Москву.

После сообщения о том, что Анастасия Заворотнюк попала в больницу, продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что у актрисы последняя стадия рака головного мозга. Об этом он написал в комментарии к своему посту в Instagram.

Кроме того, появилась информация о том, что Заворотнюк частично парализовало на фоне последней стадии рака головного мозга, сообщили «Известия».

Сотрудник Центра радиохирургии НИИ им. Н.В. Склифосовского Вячеслав Рак рассказал, что Анастасию Заворотнюк оперировать нельзя, рассказала «Комсомольская правда». По его словам, основная сложность глиобластомы в том, что она прорастает сквозь здоровые ткани головного мозга.

Если опухоль развилась до такой стадии, что пациент находится в коме, возможности провести операцию уже нет.

Затем стало известно, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), написала gazeta.ru со ссылкой на Mash.

Анастасия Заворотнюк — актриса театра и кино. Всероссийскую известность ей принесла главная роль в сериале «Моя прекрасная няня». Кроме того, актриса сыграла в фильмах «Код апокалипсиса», «Отдел», «Гоголь. Ближайший», «Проклятие спящих» и других. Заворотнюк вела программы «Хорошие песни», «Танцы со звездами», «Ледниковый период»

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