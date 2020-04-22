Анастасия Заворотнюк в загородном доме переживает пандемию Covid-19

Анастасия Заворотнюк выписали из больницы, и она переживает пандемию коронавируса в загородном доме в Крекшино.

Туда актрису увез супруг Петр Чернышев. Анастасия соблюдает режим самоизоляции и не выходит на улицу.

О самочувствии Анастасии рассказал друг актрисы, который недавно разговаривал с мужем актрисы. По его словам, Заворотнюк общается с родными, дочкой, у нее прекрасное настроение.

«Мобильным телефоном и интернетом пока пользоваться не хочет, телевизор тоже не смотрит, чтобы не волноваться», — цитирует знакомого артистки KP.RU.

Медики пришли к выводу, что актрисе не требуется круглосуточное наблюдение в клинике, но семья не спешит расслабляться, пишет News.ru. Все знают, что есть опасность рецидива, и внимательно следят за состоянием артистки.

Ранее Анастасия Заворотнюк, страдающая онкологическим заболеванием, впервые за долгое время опубликовала новый пост в Instagram.

Актриса нарушила молчание, чтобы поздравить фигуристку Татьяну Навку с 45-летием.

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» опубликовала снимок своего супруга Петра Чернышева и Навки во время ледового шоу.