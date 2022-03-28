Андрей Малахов запустил новое шоу с россиянами-самородками. Гости программы поют и пляшут

27 марта на телеканале «Россия 1» вышла новая программа Андрея Малахова «Песни от всей души». Участие в ней принимают как звезды, так и обычные россияне — но с вокальными данными.

Передача носит развлекательный характер. Малахов будет общаться с гостями в студии, а те будут петь и танцевать, а также рассказывать о жизни в разных регионах страны, пишет «Лента».

По формату шоу похоже на субботний проект «Привет, Андрей». Авторы утверждают, что Малахов соберет талантливых самородков, которые популярны в народе.

Ранее стало известно, что шоу «Прямой эфир» прошло ребрендинг и будет выходить под новым названием «Малахов». Однако запуск перенесли из-за «общественно-политической ситуации».