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Жизнь
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Андрей Мягков резко высказался о священнике, который критиковал «Иронию судьбы»

Актер Андрей Мягков, который сыграл Лукашина в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!», назвал митрополита Рязанского и Михайловского «недалеким» после его критики картины. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Новый год. Елка.
Новый год. Елка.
СС0

«Я думаю, что Рязанский митрополит очень недалёк умом, что ж тут говорить, если это так?», — цитирует актера радиостанция.

Ранее официальный представитель Русской православной церкви Владимир Легойда заявил, что критический взгляд на фильм «Ирония судьбы», озвученный митрополитом Марком, не является официальной позицией церкви, пишет РБК.

Митрополит Рязанский Марк выпустил обращение к верующим, посвященное фильму «Ирония судьбы». Он считает, что фильм основан на ложных ценностях.

Священник напомнил, что христианство призывает к постоянной работе над собой. «А здесь совсем другая картина: для того, чтобы случилось чудо, не нужен труд, можно просто встретиться, посидеть, напиться — и чудо произойдет само собой», — заключил глава епархии.

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