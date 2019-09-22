Андрей Разин душевно поблагодарил барнаульцев за терпение беспредела от властей

Продюсер Андрей Разин от имени всех артистов «Дискотеки «Союз» поблагодарил жителей Барнаула за состоявшееся шоу. В Instagram он написал, что в Барнауле «дискотека» получила «великолепную поддержку».

Шоу «Дискотека Союз» все-таки состоялось в «Темпе» 20 сентября.

«От имени всех артистов «Дискотеки «Союз» хочу выразить огромную благодарность всем жителям города Барнаула за такую великолепную поддержку. Ещё раз повторюсь: вы — лучшие из лучших в нашей стране. Спасибо, что не сдавали билеты, спасибо, что ждали многие месяцы и терпели этот весь беспредел, который власти учинили над вами», — написал продюсер.

Ранее Андрей Разин называл срыв концерта в Барнауле беспределом. «Дождавшись, когда мы продадим на два концерта 7000 билетов», они «нанесли дерзкий удар по нам», — говорил он и даже созванивался с сибирским полпредом Сергеем Меняйло.

Судя по опубликованным в соцсетях видео и отзывам, барнаульцы остались довольны концертом.

Почему закрывали «Темп»?

Причин было две. Суд принял во внимание, что объект является футбольным манежем и по своему назначению он может проводить только спортивные мероприятия. Это было выявлено в результате проведенной проверки.

Во-вторых, были обнаружены нарушения пожарной безопасности. В частности, у проверяющих возникли претензии к покрытию футбольного газона и к отсутствию автоматической системы пожаротушения.

Ранее Павел Николаев, генеральный директор СК «Темп», сообщал altapress.ru о том, что было закуплено специальное напольное покрытие. Им в период проведения концертов будет закрываться футбольное поле. Таким образом «Темп» исполняет предписание пожарных служб.