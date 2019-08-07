В спорткомплексе «Темп» рассказали, состоится ли концерт Бузовой и почему от них ушел Лепс

22 августа суд должен поставить точку в споре спортивного клуба «Темп» и прокуратуры. В июне ведомство запретило выступление в манеже звезд 90-х. Теперь руководство объекта пытается доказать, что может на законном основании проводить концерты.

Как сообщил altapress.ru Павел Николаев, генеральный директор СК «Темп», в конце июля было получено положительное заключение экспертизы. В течение нескольких месяцев руководство объекта проводило перерегистрацию проектных документов, согласно которым «Темп» будет спортивно-развлекательным комплексом.

Кроме того, был закуплено еще одно специальное напольное покрытие. Им в период проведения концертов будет закрываться футбольное поле. Таким образом «Темп» исполнил предписание пожарных служб.

Теперь суд должен учесть все эти моменты и принять окончательное решение, готов ли спорткомплекс проводить масштабные концерты или нет.

Концерт Басты в «Темпе». Фото предоставлено СК «Темп». Автор Сергей Бутин.

Ранее Павел Николаев рассказывал, что манеж может максимально принять 4 тыс. зрителей.

Что будет с концертами?

Выступление звезд 90-х, которое проводит известный в прошлом продюсер Андрей Разин, по-прежнему в силе. В «Темпе» «Дискотека» пройдет в один день 21 сентября.

3 октября здесь же намечен концерт Ольги Бузовой.

Футбольный манеж «Темп» в Барнауле Анна Зайкова

А вот Григорий Лепс, который по заверениям руководства «Темпа» должен был выступить у них, ушел на другую площадку. Его концерт состоится 22 сентября в ДК «Моторостроителей».