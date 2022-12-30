Ангел-хранитель, манулы и розовый воробей. 9 хороших новостей декабря в Алтайском крае

Altapress.ru собрал подборку добрых новостей декабря, чтобы немного раскрасить ваши воспоминания об уходящем годе.

И в горящую избу войдет , и человека спасет

Геннадий Трубицин, помощник начальника караула 26 пожарно-спасательной части Новоалтайска, шел домой после дежурства.

Мужчина увидел дым из-под крыши частного дома и сразу же попросил прохожего позвонить в службу спасения, а сам побежал в горящий дом. Внутри оказался пожилой мужчина, которого Трубицин спас и передал сотрудникам скорой помощи.

Барнаулец спас человека из горящего дома. ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю

Да прольется металл

Новый литейно-механический завод открыли в Новоалтайске. На него выделили 43 миллиона рублей, в том числе и из краевого бюджета. Завод будет производить стальные и чугунные изделия для горной промышленности, железной дороги.

По словам министра промышленности и энергетики региона Вячеслава Химочки, строительство этого завода принесет Новоалтайску пополнение бюджета, увеличение рабочих мест и независимость местных предприятий.

Открытие НЛМЗ/заливка металла в форму. Максим Стрелковский.

Редкий и розовый

Орнитолог-любитель Ольга Фаттахова сфотографировала редкую арчовую чечевицу, которую называют розовым воробьем. Снимок она сделала в Республике Алтай.

Эта птица обитает в Монголии, Казахстане и Киргизии. Встретить ее на Алтае — большая удача.

Не место силы , а место картин

В декабре стало известно, что в Барнауле пройдет «СИБИРЬ — XIII» — самая крупная выставка в Алтайско крае за более чем 40 лет. Она откроется в «Титов Арене» в июле 2023 года, и более 700 художников и искусствоведов представят там свои произведения.

Посетительница выставки. Никита Постоялко

48 «скорых»

Алтайский край в 2022—2023 годах получит от федерального правительства 48 автомобилей скорой помощи производства ГАЗ и УАЗ:

22 автомобиля — класс В , полный привод

полный привод 16 автомобилей — класс С ( реанимобиль), задний привод

реанимобиль), задний привод 10 автомобилей — класс В , задний привод

Уже заменили 150 машин из 330. Другим регионам страны поступит, в основном, по 9−12 «скорых», некоторым — по 20−26.

Скорая помощь. altairegion22.ru

Хирургия для детей

В Барнауле строят огромный детский хирургический корпус, на который выделили 3,8 млрд рублей из федерального бюджета — и еще 108 млн рублей из краевого. В здании будет восемь этажей на 165 коек.

В стационаре откроют отделения уроандрологии, детской хирургии, нейрохирургии, травматологии и ортопедии, а также онкологическое отделение. Также разместятся отделения УЗИ и рентгенодиагностический кабинет.

Общая площадь нового корпуса составит 19,5 тысяч квадратных метров. Строительство планируют завершить в 2025 году.

Центр охраны материнства и детства. Виталий Барабаш.

Попал в «мир трамваев»

Сотрудники «Горэлектротранс» под Новый год исполнили желание 9-летнего школьника Влада Лисьих, который мечтал увидеть «мир трамваев». Они провели для него индивидуальную экскурсию.

Мальчик давно хотел побывать в депо и прикоснуться к работающей на линии технике. Он написал письмо руководству предприятия о своей мечте. В качестве исключения Владу провели экскурсию по двум депо: моечному и ремонтному, дали сесть за управление ретро-трамвая «Пятерочка», показали учебный класс и дали попробовать управлять трамвайным вагоном.

«Горэлектротранс» исполнил заветное желание барнаульского школьника Мэрия Барнаула

Пополнение кошачьих

Пару толстеньких манулов, самца и самку, привезли в Барнаульский зоопарк вечером 27 декабря. Зверьки приехали из Новосибирского зоопарка. В «Лесной сказке» для них уже построили специальный вольер.

Кстати, зовут их Пэпэ и Чип.

Манулы Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

Спасла из-под колес

В Барнауле девушка в последнюю секунду спасла мальчика, который перебегал дорогу и мог оказаться под колесами автобуса. Сама она опаздывала на учебу, но увидев, что машина набирает скорость, а ребенок бежит прямо на нее, спасла мальчика.