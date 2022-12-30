Ангел-хранитель, манулы и розовый воробей. 9 хороших новостей декабря в Алтайском крае

И в горящую избу войдет, и человека спасет
Геннадий Трубицин, помощник начальника караула 26 пожарно-спасательной части Новоалтайска, шел домой после дежурства.
Мужчина увидел дым из-под крыши частного дома и сразу же попросил прохожего позвонить в службу спасения, а сам побежал в горящий дом. Внутри оказался пожилой мужчина, которого Трубицин спас и передал сотрудникам скорой помощи.
Да прольется металл
Новый литейно-механический завод открыли в Новоалтайске. На него выделили 43 миллиона рублей, в том числе и из краевого бюджета. Завод будет производить стальные и чугунные изделия для горной промышленности, железной дороги.
По словам министра промышленности и энергетики региона Вячеслава Химочки, строительство этого завода принесет Новоалтайску пополнение бюджета, увеличение рабочих мест и независимость местных предприятий.
Редкий и розовый
Орнитолог-любитель Ольга Фаттахова сфотографировала редкую арчовую чечевицу, которую называют розовым воробьем. Снимок она сделала в Республике Алтай.
Эта птица обитает в Монголии, Казахстане и Киргизии. Встретить ее на Алтае — большая удача.
Не место силы, а место картин
В декабре стало известно, что в Барнауле пройдет «СИБИРЬ — XIII» — самая крупная выставка в Алтайско крае за более чем 40 лет. Она откроется в «Титов Арене» в июле 2023 года, и более 700 художников и искусствоведов представят там свои произведения.
48 «скорых»
Алтайский край в 2022—2023 годах получит от федерального правительства 48 автомобилей скорой помощи производства ГАЗ и УАЗ:
- 22 автомобиля — класс В, полный привод
- 16 автомобилей — класс С (реанимобиль), задний привод
- 10 автомобилей — класс В, задний привод
Уже заменили 150 машин из 330. Другим регионам страны поступит, в основном, по 9−12 «скорых», некоторым — по 20−26.
Хирургия для детей
В Барнауле строят огромный детский хирургический корпус, на который выделили 3,8 млрд рублей из федерального бюджета — и еще 108 млн рублей из краевого. В здании будет восемь этажей на 165 коек.
В стационаре откроют отделения уроандрологии, детской хирургии, нейрохирургии, травматологии и ортопедии, а также онкологическое отделение. Также разместятся отделения УЗИ и рентгенодиагностический кабинет.
Общая площадь нового корпуса составит 19,5 тысяч квадратных метров. Строительство планируют завершить в 2025 году.
Попал в «мир трамваев»
Сотрудники «Горэлектротранс» под Новый год исполнили желание 9-летнего школьника Влада Лисьих, который мечтал увидеть «мир трамваев». Они провели для него индивидуальную экскурсию.
Мальчик давно хотел побывать в депо и прикоснуться к работающей на линии технике. Он написал письмо руководству предприятия о своей мечте. В качестве исключения Владу провели экскурсию по двум депо: моечному и ремонтному, дали сесть за управление ретро-трамвая «Пятерочка», показали учебный класс и дали попробовать управлять трамвайным вагоном.
Пополнение кошачьих
Пару толстеньких манулов, самца и самку, привезли в Барнаульский зоопарк вечером 27 декабря. Зверьки приехали из Новосибирского зоопарка. В «Лесной сказке» для них уже построили специальный вольер.
Кстати, зовут их Пэпэ и Чип.
Спасла из-под колес
В Барнауле девушка в последнюю секунду спасла мальчика, который перебегал дорогу и мог оказаться под колесами автобуса. Сама она опаздывала на учебу, но увидев, что машина набирает скорость, а ребенок бежит прямо на нее, спасла мальчика.
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