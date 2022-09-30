Помощь «всем миром», спасение животных и медаль ЧМ. Хорошие новости сентября

Сентябрь-2022 оказался стрессовым для многих, похлеще февраля. Но altapress.ru нашел хорошие новости, и их было немало. Рассказываем, по поводу чего можно порадоваться.

Собирали помощь всем миром

Читатели altapress.ru за два дня собрали деньги для осужденного за дискредитацию российской армии. Сумму в 30 тыс. рублей удалось получить всего за два дня.

Летом 2022 барнаульского преподавателя Алексея Аргунова привлекли к административной ответственности по статье о дискредитации ВС РФ. Причиной стали грустный смайлик и отметка «Класс» под публикациями в соцсети «Одноклассники». Мужчину после этого уволили с работы, из-за чего штраф оказался неподъемным.

Алексей Аргунов. Соцсети.

А еще читатели altapress.ru за сутки собрали барнаульцу на инвалидную коляску-ступенькоход 25 тыс. рублей. У Андрея Кочанова мышечная дистрофия, а еще квартира на пятом этаже в доме без лифта и пандуса. Каждый день его жене Елене приходится тащить его вверх-вниз на старом паласе. Путь в одну сторону занимает полчаса. Коляска-ступенькоход стоит 600 тыс. рублей: сбор еще актуален.

Андрей Кочанов. Предоставлено altapress.ru.

Взрослая жизнь медвежат

Медвежат Редиса и Каприза выпустили из Алтайского заповедника в дикую природу. Животных три месяца готовили к самостоятельной жизни. Малышей нашли весной в Ирбейском районе Красноярского края. Их мать убили браконьеры. Перед тем, как выпустить во взрослую жизнь, медвежат прокатили по волнам Телецкого озера на теплоходе «Зазеркалье».

Медвежат Редиса и Каприза выпустили из Алтайского заповедника в дикую природу. Алтайский заповедник.

И грибы , и ягоды

Сентябрь оказался богат на грибы. Алтайские любители тихой охоты хвалились целыми ваннами и машинами урожая.

Грибы Алтайского края Грибники Барнаула и Алтайского края

А еще на Алтае повторно плодоносила земляника. Хоть она дикая, а не селекционная, ее тут же окрестили ремонтантной.

«Ухоженный и прикольный» парк

Барнаульский парк «Юбилейный» наконец-то преобразился. «Ухоженный и прикольный» — так стали говорить про него горожане. Центральную аллею заасфальтировали, установили лавки и урны, провели освещение. Altapress.ru делал фоторепортаж из обновленного парка.

Благоустройства парка «Юбилейного». Altapress.ru.

Лебедям нашли дома

Лебедям с моста на Новом рынке, который переживает ремонт, нашли новые пристанища. Сначала их отреставрировали. Затем четыре лебедя отправили в барнаульский зоопарк.

Лебеди с Нового рынка. Сергей Писарев.

Еще одного примет школа искусств во Власихе. Остальных развезут по региону. А первого лебедя Андрюшу, которого когда-то на мосту поселил заслуженный тренер СССР по самбо Валерий Метелица, а затем неоднократно восстанавливал, поставят в одном из барнаульских музеев.

На лебеде «Андрюше» появилась траурная лента в память о Валерии Метелице. Анна Зайкова

Немножко барнаульская медаль

Уроженка Барнаула Дарья Варфоломеева выиграла золото чемпионата мира по художественной гимнастике в Софии (Болгария). Правда, девушка уже не российская спортсменка — она завоевала медаль для Германии, причем впервые за 47 лет. Но в Барнауле все равно за нее рады.

Дарья Варфоломеева , гимнастка. из архива спортсменки

Добрые руки

Две девушки в селе Повалиха спасли собаку от голода, которую хозяин привязал цепью к дому, а сам уехал в другой город. Они услышали, как привязанный пес скулит — «не рев, не лай, а плач». Девушки накормили собаку и пристроили в добрые руки.

В самолет — прямо из здания

В Барнауле презентовали макет нового аэровокзала. Рядом с нынешним терминалом построят трехэтажный корпус на 8,5 тыс. квадратов. Перед главным входом повесят надпись «Аэропорт Титов».

Макет нового аэровокзала в Барнауле. Дмитрий Лямзин.

На первом этаже сделают зону регистрации, досмотра, выдачи и приемки багажа. На втором — зону прилета и служебные помещения, а на третьем — зону отлета.

В самолет можно будет сесть прямо из здания — для этого установят три телескопических трапа.

Зима близко

Барнаульский зоопарк показал, как его обитатели готовятся к зиме: теплолюбивые птицы спешат в отапливаемые домики, верблюд Мартик постепенно обзаводится новой теплой шубкой, а остальные обитатели наедают бока.

Животные готовятся к зиме в Барнаульском зоопарке Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

И очень вовремя: ведь буквально вчера в крае и Барнауле уже вывалил снег.