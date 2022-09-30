30 сентября
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Жизнь

Помощь «всем миром», спасение животных и медаль ЧМ. Хорошие новости сентября

Сентябрь-2022 оказался стрессовым для многих, похлеще февраля. Но altapress.ru нашел хорошие новости, и их было немало. Рассказываем, по поводу чего можно порадоваться.

Первый снег на Алтае
Первый снег на Алтае
Предоставлено Altapress.ru

Собирали помощь всем миром

Читатели altapress.ru за два дня собрали деньги для осужденного за дискредитацию российской армии. Сумму в 30 тыс. рублей удалось получить всего за два дня.

Летом 2022 барнаульского преподавателя Алексея Аргунова привлекли к административной ответственности по статье о дискредитации ВС РФ. Причиной стали грустный смайлик и отметка «Класс» под публикациями в соцсети «Одноклассники». Мужчину после этого уволили с работы, из-за чего штраф оказался неподъемным.

Алексей Аргунов.
Алексей Аргунов.
Соцсети.

А еще читатели altapress.ru за сутки собрали барнаульцу на инвалидную коляску-ступенькоход 25 тыс. рублей. У Андрея Кочанова мышечная дистрофия, а еще квартира на пятом этаже в доме без лифта и пандуса. Каждый день его жене Елене приходится тащить его вверх-вниз на старом паласе. Путь в одну сторону занимает полчаса. Коляска-ступенькоход стоит 600 тыс. рублей: сбор еще актуален.

Андрей Кочанов.
Андрей Кочанов.
Предоставлено altapress.ru.

Взрослая жизнь медвежат

Медвежат Редиса и Каприза выпустили из Алтайского заповедника в дикую природу. Животных три месяца готовили к самостоятельной жизни. Малышей нашли весной в Ирбейском районе Красноярского края. Их мать убили браконьеры. Перед тем, как выпустить во взрослую жизнь, медвежат прокатили по волнам Телецкого озера на теплоходе «Зазеркалье».

Медвежат Редиса и Каприза выпустили из Алтайского заповедника в дикую природу.
Медвежат Редиса и Каприза выпустили из Алтайского заповедника в дикую природу.
Алтайский заповедник.

И грибы, и ягоды

Сентябрь оказался богат на грибы. Алтайские любители тихой охоты хвалились целыми ваннами и машинами урожая.

Грибы Алтайского края
Грибы Алтайского края
Грибники Барнаула и Алтайского края

А еще на Алтае повторно плодоносила земляника. Хоть она дикая, а не селекционная, ее тут же окрестили ремонтантной.

«Ухоженный и прикольный» парк

Барнаульский парк «Юбилейный» наконец-то преобразился. «Ухоженный и прикольный» — так стали говорить про него горожане. Центральную аллею заасфальтировали, установили лавки и урны, провели освещение. Altapress.ru делал фоторепортаж из обновленного парка.

Благоустройства парка &quot;Юбилейного&quot;.
Благоустройства парка «Юбилейного».
Altapress.ru.

Лебедям нашли дома

Лебедям с моста на Новом рынке, который переживает ремонт, нашли новые пристанища. Сначала их отреставрировали. Затем четыре лебедя отправили в барнаульский зоопарк.

Лебеди с Нового рынка.
Лебеди с Нового рынка.
Сергей Писарев.

Еще одного примет школа искусств во Власихе. Остальных развезут по региону. А первого лебедя Андрюшу, которого когда-то на мосту поселил заслуженный тренер СССР по самбо Валерий Метелица, а затем неоднократно восстанавливал, поставят в одном из барнаульских музеев.

На лебеде &quot;Андрюше&quot; появилась траурная лента в память о Валерии Метелице.
На лебеде «Андрюше» появилась траурная лента в память о Валерии Метелице.
Анна Зайкова

Немножко барнаульская медаль

Уроженка Барнаула Дарья Варфоломеева выиграла золото чемпионата мира по художественной гимнастике в Софии (Болгария). Правда, девушка уже не российская спортсменка — она завоевала медаль для Германии, причем впервые за 47 лет. Но в Барнауле все равно за нее рады.

Дарья Варфоломеева, гимнастка.
Дарья Варфоломеева, гимнастка.
из архива спортсменки

Добрые руки

Две девушки в селе Повалиха спасли собаку от голода, которую хозяин привязал цепью к дому, а сам уехал в другой город. Они услышали, как привязанный пес скулит — «не рев, не лай, а плач». Девушки накормили собаку и пристроили в добрые руки.

В самолет — прямо из здания

В Барнауле презентовали макет нового аэровокзала. Рядом с нынешним терминалом построят трехэтажный корпус на 8,5 тыс. квадратов. Перед главным входом повесят надпись «Аэропорт Титов».

Макет нового аэровокзала в Барнауле.
Макет нового аэровокзала в Барнауле.
Дмитрий Лямзин.

На первом этаже сделают зону регистрации, досмотра, выдачи и приемки багажа. На втором — зону прилета и служебные помещения, а на третьем — зону отлета.

В самолет можно будет сесть прямо из здания — для этого установят три телескопических трапа.

Зима близко

Барнаульский зоопарк показал, как его обитатели готовятся к зиме: теплолюбивые птицы спешат в отапливаемые домики, верблюд Мартик постепенно обзаводится новой теплой шубкой, а остальные обитатели наедают бока.

Животные готовятся к зиме в Барнаульском зоопарке
Животные готовятся к зиме в Барнаульском зоопарке
Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

И очень вовремя: ведь буквально вчера в крае и Барнауле уже вывалил снег.

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