Помощь «всем миром», спасение животных и медаль ЧМ. Хорошие новости сентября

Собирали помощь всем миром
Читатели altapress.ru за два дня собрали деньги для осужденного за дискредитацию российской армии. Сумму в 30 тыс. рублей удалось получить всего за два дня.
Летом 2022 барнаульского преподавателя Алексея Аргунова привлекли к административной ответственности по статье о дискредитации ВС РФ. Причиной стали грустный смайлик и отметка «Класс» под публикациями в соцсети «Одноклассники». Мужчину после этого уволили с работы, из-за чего штраф оказался неподъемным.
А еще читатели altapress.ru за сутки собрали барнаульцу на инвалидную коляску-ступенькоход 25 тыс. рублей. У Андрея Кочанова мышечная дистрофия, а еще квартира на пятом этаже в доме без лифта и пандуса. Каждый день его жене Елене приходится тащить его вверх-вниз на старом паласе. Путь в одну сторону занимает полчаса. Коляска-ступенькоход стоит 600 тыс. рублей: сбор еще актуален.
Взрослая жизнь медвежат
Медвежат Редиса и Каприза выпустили из Алтайского заповедника в дикую природу. Животных три месяца готовили к самостоятельной жизни. Малышей нашли весной в Ирбейском районе Красноярского края. Их мать убили браконьеры. Перед тем, как выпустить во взрослую жизнь, медвежат прокатили по волнам Телецкого озера на теплоходе «Зазеркалье».
И грибы, и ягоды
Сентябрь оказался богат на грибы. Алтайские любители тихой охоты хвалились целыми ваннами и машинами урожая.
А еще на Алтае повторно плодоносила земляника. Хоть она дикая, а не селекционная, ее тут же окрестили ремонтантной.
«Ухоженный и прикольный» парк
Барнаульский парк «Юбилейный» наконец-то преобразился. «Ухоженный и прикольный» — так стали говорить про него горожане. Центральную аллею заасфальтировали, установили лавки и урны, провели освещение. Altapress.ru делал фоторепортаж из обновленного парка.
Лебедям нашли дома
Лебедям с моста на Новом рынке, который переживает ремонт, нашли новые пристанища. Сначала их отреставрировали. Затем четыре лебедя отправили в барнаульский зоопарк.
Еще одного примет школа искусств во Власихе. Остальных развезут по региону. А первого лебедя Андрюшу, которого когда-то на мосту поселил заслуженный тренер СССР по самбо Валерий Метелица, а затем неоднократно восстанавливал, поставят в одном из барнаульских музеев.
Немножко барнаульская медаль
Уроженка Барнаула Дарья Варфоломеева выиграла золото чемпионата мира по художественной гимнастике в Софии (Болгария). Правда, девушка уже не российская спортсменка — она завоевала медаль для Германии, причем впервые за 47 лет. Но в Барнауле все равно за нее рады.
Добрые руки
Две девушки в селе Повалиха спасли собаку от голода, которую хозяин привязал цепью к дому, а сам уехал в другой город. Они услышали, как привязанный пес скулит — «не рев, не лай, а плач». Девушки накормили собаку и пристроили в добрые руки.
В самолет — прямо из здания
В Барнауле презентовали макет нового аэровокзала. Рядом с нынешним терминалом построят трехэтажный корпус на 8,5 тыс. квадратов. Перед главным входом повесят надпись «Аэропорт Титов».
На первом этаже сделают зону регистрации, досмотра, выдачи и приемки багажа. На втором — зону прилета и служебные помещения, а на третьем — зону отлета.
В самолет можно будет сесть прямо из здания — для этого установят три телескопических трапа.
Зима близко
Барнаульский зоопарк показал, как его обитатели готовятся к зиме: теплолюбивые птицы спешат в отапливаемые домики, верблюд Мартик постепенно обзаводится новой теплой шубкой, а остальные обитатели наедают бока.
И очень вовремя: ведь буквально вчера в крае и Барнауле уже вывалил снег.