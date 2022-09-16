18 сентября
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Жизнь

Стало известно, куда «полетят» лебеди с моста на Новом рынке

Знаменитых белых лебедей с моста на Новом рынке убрали, когда там начали делать ремонт. Однако стало известно, где будет их новое место.

Лебеди на коммунальном мосту у Нового рынка в Барнауле.
Лебеди на коммунальном мосту у Нового рынка в Барнауле.
altapress.ru.

На фото видно, как раньше выглядели железные птицы.

Сейчас их реставрацией занимаются участники Молодежного парламента Барнаула, рассказала депутат Марина Понкрашева.

Одного лебедя поставят на территории барнаульского зоопарка, скорее всего со своими сородичами. Другую птицу хотят поселить в школе искусств во Власихе.

Остальных развезут по всему Алтайскому краю.

Первого лебедя Андрюшу, который украсил мост на Новом рынке, поставят в одном из барнаульских музеев. В честь него могут поставить скульптуру на мосту, но этот вопрос пока обсуждают.

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