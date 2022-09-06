6 сентября
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Жизнь

Осталось чуть-чуть. За сутки читатели altapress.ru собрали барнаульцу на коляску 25 тыс. рублей

5 сентября 2022 года на нашем сайте вышел материал об Андрее Кочанове. У него мышечная дистрофия, а еще квартира на пятом этаже в доме без лифта и пандуса. Каждый день Елене, жене Андрея, приходится тащить его вверх-вниз на старом паласе. Супруги объявили сбор средств на ступенькоходную коляску. За один день семье перечислили 25 тыс. рублей. Коляска-ступенькоход стоит 600 тыс. рублей.

Инвалид.
Инвалид.
unsplash.com

Читатели начали откликаться на просьбу о помощи прямо с утра, после публикации текста. В целом, поток неравнодушных был небольшой. В течение дня за реквизитами обратились всего несколько человек. Однако их силами удалось собрать немаленькую для одного дня сумму — 25 тыс. рублей.

К слову, пособие по второй группе инвалидности у Андрея Кочанова — 13 тыс. рублей. Почти такая же зарплата у его супруги Елены. Она работает поваром в магазине.

Без участия неравнодушных они вряд ли смогут когда-нибудь накопить на коляску-ступенькоход, которая легко преодолевает любые преграды. На ней Андрей сможет самостоятельно выбираться из дома, а Елена перестанет надрывать руки и спину.

Напомним, Кочановы живут на пятом этаже. Чтобы подняться или спуститься, Андрей садится на старый палас, а Елена тащит его за собой. Путь в одну сторону занимает полчаса.

Ступенькоход, который мог бы сделать их жизнь легче, стоит 600 тыс. рублей. История целиком здесь.

Если вы хотите помочь Андрею Кочанову, напишите в WhatsApp +7 999 400 2485. Мы передадим реквизиты для перевода средств.

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