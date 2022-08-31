31 августа
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Происшествия

Неравнодушные барнаульцы помогли вернуть документы дедушке, которого родственники выгнали на улицу

В Индустриальном районе Барнаула последние две недели ходили слухи о пенсионере, который жил на остановке «Малахова». Неравнодушные горожане узнали, что с ним приключилось и почему он оказался без дома, а также помогли вернуть документы.

Неравнодушные барнаульцы помогли вернуть документы дедушке, которого родственники выгнали на улицу.
Неравнодушные барнаульцы помогли вернуть документы дедушке, которого родственники выгнали на улицу.
"Инцидент Барнаул".

Выяснилось, что родственники мужчины каким-то образом заставили его переписать на них квартиру. Когда он это сделал, его выставили на улицу.

Пенсионер несколько недель жил на остановке. До этого он находился в реабилитационном центре, где у него забрали все документы.

Барнаульцы помогли дедушке вернуть паспорт, СНИЛС и прочие документы.

«Он служил, офицер запаса, хороший, здравый мужчина. Мы помогли ему вернуть документы, которые у него забрали в реабилитационном центре. Сейчас у него есть возможность получать пенсию и он готов снять комнату, чтобы было куда возвращаться после лечения. Осталось помочь ему найти эту комнату», — рассказали горожане.

По их словам, он умеет шить и строить. Сейчас ему нужны работа и новое жилье.

Ранее стало известно, что в Барнауле пытаются выселить многодетную семью из квартиры из-за долга по ипотеке.

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