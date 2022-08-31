Неравнодушные барнаульцы помогли вернуть документы дедушке, которого родственники выгнали на улицу.

В Индустриальном районе Барнаула последние две недели ходили слухи о пенсионере, который жил на остановке «Малахова». Неравнодушные горожане узнали, что с ним приключилось и почему он оказался без дома, а также помогли вернуть документы.

Выяснилось, что родственники мужчины каким-то образом заставили его переписать на них квартиру. Когда он это сделал, его выставили на улицу.

Пенсионер несколько недель жил на остановке. До этого он находился в реабилитационном центре, где у него забрали все документы.

Барнаульцы помогли дедушке вернуть паспорт, СНИЛС и прочие документы.

«Он служил, офицер запаса, хороший, здравый мужчина. Мы помогли ему вернуть документы, которые у него забрали в реабилитационном центре. Сейчас у него есть возможность получать пенсию и он готов снять комнату, чтобы было куда возвращаться после лечения. Осталось помочь ему найти эту комнату», — рассказали горожане.

По их словам, он умеет шить и строить. Сейчас ему нужны работа и новое жилье.

Ранее стало известно, что в Барнауле пытаются выселить многодетную семью из квартиры из-за долга по ипотеке.