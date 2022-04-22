22 апреля
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Происшествия

В Алтайском крае выгнавший на мороз голого ребенка отчим сел в тюрьму на два года

Суд вынес приговор жителю села Селезнево, который выгнал на мороз голого 5-летнего мальчика.

Задержанный в наручниках.
Задержанный в наручниках.
pexels.com

Свою вину мужчина, который приходится ребенку отчимом, признал и раскаялся. Суд назначил ему за умышленное причинение вреда здоровью два года в исправительной колонии строгого режима.

Подсудимый взят под стражу в зале суда, сообщили в объединенной пресс-службе региональных судов.

Приговор вступил в законную силу.

Что произошло

Все случилось в январе 2022 года. Местная жительница услышала плач ребенка, зашла в ограду и увидела голого и босого мальчика. Она начала вести съемку на телефон. После обнародования информации правоохранительные органы начали проверку.

Как выяснилось, мать и ее сожитель систематически истязали троих детей: мальчика и двух его братьев, которым 1,5 и 6 лет.

Примечательно, что в 2021 году детей забирали от матери и сожителя и передавали биологическому отцу, однако позже всех троих малышей вернули обратно в семью, где над ними продолжили издеваться.

Также дело возбудили в отношении сотрудников подразделений органов системы профилактики, знавших про ситуацию.

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