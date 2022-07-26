27 июля
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Жизнь

Анна Линникова. Что известно о «Мисс Россия-2022», и чем она увлекается

Анна Линникова из Оренбурга победила в конкурсе «Мисс Россия-2022». Что известно о новой «первой красавице» — в нашем материале.

Анна Линникова.
Анна Линникова.
https://vk.com/a.linnikova

Где проходил финал «Мисс Россия-2022»?

Финал «Мисс Россия-2022» прошел в Москве, сообщают на официальной странице конкурса во «ВКонтакте».

А кого «обошла» Линникова?

Первой вице-мисс-2022 на конкурсе стала Анна Будаева из Чувашии, а второй — Дарья Немаева из Хабаровского края.

«Победительницей и новой обладательницей короны стала Анна Линникова из Екатеринбурга», — говорится в сообщении.

Сколько лет Анне Линниковой?

Анне Линниковой 22 года.

Анна Линникова.
Анна Линникова.
vk.com/a.linnikova

Где учится новая мисс Россия?

По информации News.ru, Линникова учится на втором курсе PR-отделения — в университете технологий управления и экономики в Санкт-Петербурге.

Чем увлекается девушка?

Мисс Россия-2022 увлекается шитьем и французским языком. Кроме того, она любит путешествовать.

Кто — предыдущая мисс Россия?

В 2019-м мисс Россия стала Алина Санько из Ростовской области.

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