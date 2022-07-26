Анна Линникова. Что известно о «Мисс Россия-2022», и чем она увлекается

Где проходил финал «Мисс Россия-2022»?
Финал «Мисс Россия-2022» прошел в Москве, сообщают на официальной странице конкурса во «ВКонтакте».
А кого «обошла» Линникова?
Первой вице-мисс-2022 на конкурсе стала Анна Будаева из Чувашии, а второй — Дарья Немаева из Хабаровского края.
«Победительницей и новой обладательницей короны стала Анна Линникова из Екатеринбурга», — говорится в сообщении.
Сколько лет Анне Линниковой?
Анне Линниковой 22 года.
Где учится новая мисс Россия?
По информации News.ru, Линникова учится на втором курсе PR-отделения — в университете технологий управления и экономики в Санкт-Петербурге.
Чем увлекается девушка?
Мисс Россия-2022 увлекается шитьем и французским языком. Кроме того, она любит путешествовать.
Кто — предыдущая мисс Россия?
В 2019-м мисс Россия стала Алина Санько из Ростовской области.