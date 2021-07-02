Аномальная жара начала «расползаться» по Алтайскому краю

Жаркая погода начинает распространяться по территории Алтайского края — под +30 градусов в пятницу, 2 июля, уже будет и в Барнауле.

Как ранее сообщал altapress.ru, в регионе с 29 июня действует штормовое предупреждение из-за аномальной жары.

Однако температура выше +30 градусов фиксировалась в последние дни, в первую очередь, в западных районах.

2 июля в Алтайском крае будет +23…+28 градусов, местами по западу до +33 градусов. Преимущественно без осадков.

Ветер северо-восточный 4−9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров.

В Барнауле также преимущественно без осадков. Температура воздуха составит +25…+27 градусов. Ветер северо-восточный 4−9 метров в секунду.

Уже в ближайшие выходные 30-градусная жара ожидается на большей части края.