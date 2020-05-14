Аномальная жара продолжается. Сразу два штормовых предупреждения объявили в Алтайском крае

Ранее altapress.ru сообщал, что период аномальной жары с температурами воздуха до +35 градусов начался в регионе 11 мая. Продлится он, согласно прогнозу, до 15 мая.
После этого в регионе ожидаются дожди и грозы. С 18 мая, как сообщали в алтайском Гидрометцентре, в крае опять установится жаркая и сухая погода.
При этом, начиная с 14 мая, в регионе прогнозируется высокая пожароопасность.
«В Алтайском крае в период с 14 по 17 мая местами ожидается высокая пожароопасность (4 класс горимости)», — говорится в штормовом предупреждении.