Аномальная жара сохранится в Алтайском крае

В Алтайском крае
12 июля
- Ночью +10… +15, без осадков,
- Днем +25… +30, без осадков.
13 июля
- Ночью +11… +16, без осадков,
- Днем +26… +31, без осадков.
14 июля
- Ночью +12… +17, местами в южных районах дождь, гроза.
- Днем +27… +33, местами в южных районах дождь, гроза.
В Барнауле
12 июля
- Ночью +11… +13, без осадков.
- Днем +26… +28, без осадков.
13 июля
- Ночью +14… +16, без осадков.
- Днем +24… +26, без осадков.
14 июля
- Ночью +14… +16, без осадков.
- Днем +29… +31, без осадков.
Ранее altapress.ru писал, что температура воздуха в июле-2019 в Алтайском крае будет выше среднемноголетних значений на 1−1,5 градуса (при средней +18… +22 градусов).
Как защитить себя в жару?
Спасатели в жаркую погоду рекомендуют не находиться долго на солнце, прятаться в тень и пить больше воды. Во время сильной жары нужно носить светлую одежду. Головной убор обязателен!
Стоит уделить особое внимание больным и пожилым людям, которые переносят такую погоду особенно тяжело. Если у человека случился тепловой удар, сразу же надо уложить его в тени, на месте, продуваемом ветром, протереть его тело влажной тканью.