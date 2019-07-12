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Жизнь

Аномальная жара сохранится в Алтайском крае

МЧС предупреждает, что аномально жаркая погода в Алтайском крае сохранится до 15 июля. Максимальная температура составит более +30 градусов. Местами будет +32.

Отдых на пляже.
Отдых на пляже.
СС0

В Алтайском крае

12 июля

  • Ночью +10… +15, без осадков,
  • Днем +25… +30, без осадков.

13 июля

  • Ночью +11… +16, без осадков,
  • Днем +26… +31, без осадков.

14 июля

  • Ночью +12… +17, местами в южных районах дождь, гроза.
  • Днем +27… +33, местами в южных районах дождь, гроза.

В Барнауле

12 июля

  • Ночью +11… +13, без осадков.
  • Днем +26… +28, без осадков.

13 июля

  • Ночью +14… +16, без осадков.
  • Днем +24… +26, без осадков.

14 июля

  • Ночью +14… +16, без осадков.
  • Днем +29… +31, без осадков.

Ранее altapress.ru писал, что температура воздуха в июле-2019 в Алтайском крае будет выше среднемноголетних значений на 1−1,5 градуса (при средней +18… +22 градусов).

Как защитить себя в жару?

Спасатели в жаркую погоду рекомендуют не находиться долго на солнце, прятаться в тень и пить больше воды. Во время сильной жары нужно носить светлую одежду. Головной убор обязателен!

Стоит уделить особое внимание больным и пожилым людям, которые переносят такую погоду особенно тяжело. Если у человека случился тепловой удар, сразу же надо уложить его в тени, на месте, продуваемом ветром, протереть его тело влажной тканью.

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