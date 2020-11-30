Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 ноября -7°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Аномальный холод в начале декабря захватит регионы Сибири

В Гидрометцентре назвали регионы России, которые в начале декабря окажутся в зоне аномального холода, сообщает ТАСС,

Мужчина и лет. Холодно.
Мужчина и лет. Холодно.
СС0

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что температурные отклонения от нормы превысят 5−10 градусов.

В основном в зоне холода окажутся территории юго-востока европейской части России.

«Утеплиться придется жителям Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Самарской областей, Башкортостана и Татарстана», — предупредил Вильфанд.

Холодно также будет в регионах Сибирского федерального округа (СФО). Здесь температуры понизятся до минус 20−25 градусов.

Ранее Вильфанд рассказал, какой будет зима в Сибири и каких аномалий не стоит ждать.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость