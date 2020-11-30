Аномальный холод в начале декабря захватит регионы Сибири

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что температурные отклонения от нормы превысят 5−10 градусов.
В основном в зоне холода окажутся территории юго-востока европейской части России.
«Утеплиться придется жителям Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Самарской областей, Башкортостана и Татарстана», — предупредил Вильфанд.
Холодно также будет в регионах Сибирского федерального округа (СФО). Здесь температуры понизятся до минус 20−25 градусов.
Ранее Вильфанд рассказал, какой будет зима в Сибири и каких аномалий не стоит ждать.