Стало известно, какой будет зима в Сибири и каких аномалий не стоит ждать

По словам синоптика, на большей части России зима будет обычной, не очень морозной, но и не тёплой, пишет «Парламентская газета».
«Если судить по комплексному прогнозу на отопительный период, то предполагается, что практически на всей территории страны температурный фон будет около нормы. В северной половине европейской части России, в Уральском федеральном округе, в западной и средней части Сибири — выше нормы. То есть ожидается, что зима будет холоднее предыдущей», — уточнил Вильфанд.
Напомним, что в ряде регионов Сибири прошлая зима выдалась аномально теплой и аномально снежной.
Более точный прогноз научный руководитель Гидрометцентра дать отказался, так как предугадать, какой точно будет погода, за несколько месяцев невозможно, пишет News.ru.
В Алтайском крае синоптики обещают установление постоянного снежного покрова. В Барнауле также прогнозируется мокрый снег, снег.