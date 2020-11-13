Стало известно, какой будет зима в Сибири и каких аномалий не стоит ждать

Повторения аномальной для зимы погоды, которая наблюдалась в 2019 году как в Европейской части России, так и в стране в целом, не будет, уверен научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, на большей части России зима будет обычной, не очень морозной, но и не тёплой, пишет «Парламентская газета».

«Если судить по комплексному прогнозу на отопительный период, то предполагается, что практически на всей территории страны температурный фон будет около нормы. В северной половине европейской части России, в Уральском федеральном округе, в западной и средней части Сибири — выше нормы. То есть ожидается, что зима будет холоднее предыдущей», — уточнил Вильфанд.

Напомним, что в ряде регионов Сибири прошлая зима выдалась аномально теплой и аномально снежной.

Более точный прогноз научный руководитель Гидрометцентра дать отказался, так как предугадать, какой точно будет погода, за несколько месяцев невозможно, пишет News.ru.

В Алтайском крае синоптики обещают установление постоянного снежного покрова. В Барнауле также прогнозируется мокрый снег, снег.