Аномальное похолодание обрушится на Сибирь

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о похолодании в отдельных регионах России.

Это юг Западной Сибири, Свердловская и Челябинская области, сообщает ТАСС.

Температура будет ниже нормы на 4−6 градусов.

Похолодание ожидается в Свердловской, Челябинской, Омской областях. С 20 июня температура опустится ниже нормы и в Новосибирской области.

Продлится похолодание по 22 июня включительно, пишет news.ru. В Екатеринбурге, Омске, Новосибирске, Томске ночная температура будет опускаться до 7−10 градусов тепла, днем подниматься только до 16−18 градусов выше нуля.

Между тем Алтайский край оказался в числе тех регионов России, которым этим летом угрожает засуха.