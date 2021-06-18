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Жизнь

Аномальное похолодание обрушится на Сибирь

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о похолодании в отдельных регионах России.

Лето в Барнауле.
Лето в Барнауле.
Михаил Хаустов

Это юг Западной Сибири, Свердловская и Челябинская области, сообщает ТАСС.

Температура будет ниже нормы на 4−6 градусов.

Похолодание ожидается в Свердловской, Челябинской, Омской областях. С 20 июня температура опустится ниже нормы и в Новосибирской области.

Продлится похолодание по 22 июня включительно, пишет news.ru. В Екатеринбурге, Омске, Новосибирске, Томске ночная температура будет опускаться до 7−10 градусов тепла, днем подниматься только до 16−18 градусов выше нуля.

Между тем Алтайский край оказался в числе тех регионов России, которым этим летом угрожает засуха.

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