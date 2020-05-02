Аномальное тепло. Небывалую жару обещают синоптики в Алтайском крае в мае

Алтайский край оказался в числе регионов, где в мае 2020 года ожидаются аномальное тепло, следует из прогноза Росгидромета.

Так, часть нашего региона попала в зону, где в текущем месяце вероятно отклонение температур воздуха от нормы.

Прогноз аномалии средней месячной температуры воздуха на май 2020 года. meteorf.ru.

Любопытно, что в этот «аномальный пояс» попала северная часть Алтайского края, включая Барнаул.

При этом уровень осадков в регионе прогнозируется на уровне средних многолетних значений.

Прогноз месячной суммы осадков ( в % от нормы) на май 2020 года. meteorf.ru.

В ближайшие сутки в Алтайском крае прогнозируют теплую, но ветреную погоду. Местами ожидаются небольшие дожди и грозы.