Аномальное тепло. Небывалую жару обещают синоптики в Алтайском крае в мае

Так, часть нашего региона попала в зону, где в текущем месяце вероятно отклонение температур воздуха от нормы.
Прогноз аномалии средней месячной температуры воздуха на май 2020 года.
meteorf.ru.
Любопытно, что в этот «аномальный пояс» попала северная часть Алтайского края, включая Барнаул.
При этом уровень осадков в регионе прогнозируется на уровне средних многолетних значений.
Прогноз месячной суммы осадков (в % от нормы) на май 2020 года.
meteorf.ru.
В ближайшие сутки в Алтайском крае прогнозируют теплую, но ветреную погоду. Местами ожидаются небольшие дожди и грозы.