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2 мая 17°C

Аномальное тепло. Небывалую жару обещают синоптики в Алтайском крае в мае

Алтайский край оказался в числе регионов, где в мае 2020 года ожидаются аномальное тепло, следует из прогноза Росгидромета.

Трава. Лето, жара.
Трава. Лето, жара.
СС0

Так, часть нашего региона попала в зону, где в текущем месяце вероятно отклонение температур воздуха от нормы.

Прогноз аномалии средней месячной температуры воздуха на май 2020 года.
Прогноз аномалии средней месячной температуры воздуха на май 2020 года.
meteorf.ru.

Любопытно, что в этот «аномальный пояс» попала северная часть Алтайского края, включая Барнаул.

При этом уровень осадков в регионе прогнозируется на уровне средних многолетних значений.

Прогноз месячной суммы осадков (в % от нормы) на май 2020 года.
Прогноз месячной суммы осадков (в % от нормы) на май 2020 года.
meteorf.ru.

В ближайшие сутки в Алтайском крае прогнозируют теплую, но ветреную погоду. Местами ожидаются небольшие дожди и грозы.

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