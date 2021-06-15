Аномальную жару до +37 градусов на Алтае к концу недели охладят дожди и грозы

Как минимум до 19 июня в Алтайском крае будет аномально жаркая погода с максимальными температурами выше 35 градусов, сообщает региональный Гидрометцентр.

«В Алтайском крае с 15 по 19 июня ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами +30 градусов и выше, по югу сильная жара выше +35 градусов», — предупредили синоптики.

16, 17 и 18 июня температура ночью в крае будет +11…+19 градусов. Ночью 18 июня местами по востоку региона ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Дневные температуры будут постепенно расти — с +33 градусов 16 июня, до +37 градусов 18 июня. Дожди днем ожидаются к концу рабочей недели.

В Барнауле в эти трое суток ночные температуры составят +12…+17 градусов, а дневные — от +28 до +34 градусов.

Ранее сообщали, что в Алтайском крае начнут по инновационным технологиям следить за погодой.