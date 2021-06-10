Дожди или пекло. В Алтайском крае начнут по инновационным технологиям следить за погодой

Внедрением такой системы в крае занимается компания «Эр-Телеком». Пока таких станций будет четыре, но это только начало эксперимента.
Две станции будут установлены в Михайловском районе в хозяйстве «Партнер» и СПК «Знамя Родины». Еще по одной в Целинном (сельхозпредприятие «Вирт») и Заринском (КХ Горлова) районах.
Метеостанции в полях будут определять не только температуру, но и влажность воздуха и влажность почвы, а также другие важные для аграрного производства показатели.
Радиус покрытия станций составляет 20 км. На будущее эксперты рекомендуют крупных хозяйствам иметь по несоклько таких станций, чтобы полностью покрыть вои площади.
Данные оперативно будут поступать в специализированную систему «Респак», в которой зарегистрированы все сельскохозяйственные производители региона, которые получают государственную поддержку.
Презентовать систему разработчики планируют на «Дне сибирского поля», который пройдет на Алтае 23−24 июня.
Напомним, 10−11 июня ИД «Алтапресс» совместно с министерством сельского хозяйства края проводит онлайн конференцию «Алтай агро». В первый день обсуждаются вопросы цифровизации сферы АПК.