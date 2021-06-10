Дожди или пекло. В Алтайском крае начнут по инновационным технологиям следить за погодой

Современные метеостанции установят в полях Алтайского края, чтобы у каждого аграриям была возможность в режиме реального времени получать оперативные данные. Об этом 10 июня сообщил министр цифрового развития Евгений Зрюмов.

Внедрением такой системы в крае занимается компания «Эр-Телеком». Пока таких станций будет четыре, но это только начало эксперимента.

Две станции будут установлены в Михайловском районе в хозяйстве «Партнер» и СПК «Знамя Родины». Еще по одной в Целинном (сельхозпредприятие «Вирт») и Заринском (КХ Горлова) районах.

Метеостанции в полях будут определять не только температуру, но и влажность воздуха и влажность почвы, а также другие важные для аграрного производства показатели.

Засуха , поле. Жара. CC0

Радиус покрытия станций составляет 20 км. На будущее эксперты рекомендуют крупных хозяйствам иметь по несоклько таких станций, чтобы полностью покрыть вои площади.

Данные оперативно будут поступать в специализированную систему «Респак», в которой зарегистрированы все сельскохозяйственные производители региона, которые получают государственную поддержку.

Презентовать систему разработчики планируют на «Дне сибирского поля», который пройдет на Алтае 23−24 июня.