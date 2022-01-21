Антимасочник швырнул в голову кассира баночку петербургской сметаны

Инцидент произошел 19 января. Пострадавший рассказал, что на шее остались две ссадины после неадекватной реакции мужчины.
«На кассе был покупатель без маски, которого я попросил ее надеть. В ответ получил нецензурную брань и прилетевшую мне в голову 400-граммовую банку сметаны», — разъяснил сотрудник супермаркета.
«На место вызвали скорую и полицию, но писать заявление кассира отговорили», — отмечает издание.
Между тем полиция выясняет все обстоятельства происшествия, поскольку видео оказалось в сети.
Ранее в Барнауле антимасочника скрутили за оскорбление полиции.