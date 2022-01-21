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Жизнь

Антимасочник швырнул в голову кассира баночку петербургской сметаны

В Санкт-Петербурге покупатель, которому не понравилась просьба надеть маску, кинул в кассира банку сметаны, сообщает «Фонтанка».

В Петербурге антимасочник кинул в кассира сметану.
В Петербурге антимасочник кинул в кассира сметану.
fontanka.ru со ссылкой на читателя.

Инцидент произошел 19 января. Пострадавший рассказал, что на шее остались две ссадины после неадекватной реакции мужчины.

«На кассе был покупатель без маски, которого я попросил ее надеть. В ответ получил нецензурную брань и прилетевшую мне в голову 400-граммовую банку сметаны», — разъяснил сотрудник супермаркета.

«На место вызвали скорую и полицию, но писать заявление кассира отговорили», — отмечает издание.

Между тем полиция выясняет все обстоятельства происшествия, поскольку видео оказалось в сети.

Ранее в Барнауле антимасочника скрутили за оскорбление полиции.

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