24 апреля
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Жизнь

Антип Водогон — 24 апреля. Народные приметы предрекают грибное лето

24 апреля — народный праздник Антип Водогон и церковный день памяти священномученика Антипы Пергамского.

Река, вода, озеро, река в горах, озеро в лесу.
Река, вода, озеро, река в горах, озеро в лесу.
unsplash.com.

Традиции на Антипу Пергамского

Считалось, что 24 апреля — пик половодья, поэтому день еще называют Водогоном.

В народе святой Антип считается избавителем от зубной боли.

С молитвами Антипу на разболевшийся зуб клали серебряную монетку. Достав изо рта, делали в ней дырочку и вешали на икону священномученика Пергамского.

Вдовы, разведенные и брошенные девушки в этот день шли к реке, чтобы отдать воде свои горести, печали и тоску. Считалось, что после этого полноводная река унесет все переживания, и жизнь наладится.

Если 24 апреля покаяться в своих грехах — весь год будет удачным.

Река Катунь.
Река Катунь.
Фото предоставлено пресс-службой компании МТС

Что нельзя делать на Антипа Водогона

  • Не стоит ходить в лес, особенно в одиночку — по приметам в этот день из берлоги выходит медведь.
  • Считалось, что в этот день лучше не сажать растения — не приживутся.
  • Нельзя совершать плохие поступки, ругаться — зло вернется.
  • Нельзя заниматься рукоделием — изделие будет недолговечным.
  • Нельзя мыть окна — нечистая сила станет заглядывать в них и подкидывать неприятности.
  • Нельзя стирать детские вещи — вода может унести здоровье ребенка.
  • Беременным нельзя считать деньги — финансовое состояние ухудшится.
  • Хороший день для лечения зубов. Но вырывать зубы нельзя, иначе все остальные можно потерять.
  • Нельзя колоть дрова — можно разозлить Лешего, который напустит на дом диких животных.
  • Нельзя ругать детей, даже за провинность — Ангел-хранитель ребенка может наказать родителей.
Большой урожай грибов
Большой урожай грибов
Грибники Барнаула и Алтайского края

Народные приметы на 24 апреля

  • Из небольших облаков собираются большие тучи — скоро пойдет ливень.
  • Дождь — летом будет много грибов.
  • Заморозки — к урожаю груздей.
  • Небо на восходе красноватое — к ветреному дню.
  • Ива распушилась — заморозки больше не вернутся.
  • Береза дает очень много сока — лето будет дождливым.
  • Ласточки еще не прилетели — весна холодная и затяжная.

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