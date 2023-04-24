Традиции на Антипу Пергамского

Считалось, что 24 апреля — пик половодья, поэтому день еще называют Водогоном.

В народе святой Антип считается избавителем от зубной боли.

С молитвами Антипу на разболевшийся зуб клали серебряную монетку. Достав изо рта, делали в ней дырочку и вешали на икону священномученика Пергамского.

Вдовы, разведенные и брошенные девушки в этот день шли к реке, чтобы отдать воде свои горести, печали и тоску. Считалось, что после этого полноводная река унесет все переживания, и жизнь наладится.

Если 24 апреля покаяться в своих грехах — весь год будет удачным.

Река Катунь. Фото предоставлено пресс-службой компании МТС

Что нельзя делать на Антипа Водогона

Не стоит ходить в лес , особенно в одиночку — по приметам в этот день из берлоги выходит медведь.

особенно в одиночку — по приметам в этот день из берлоги выходит медведь. Считалось , что в этот день лучше не сажать растения — не приживутся.

что в этот день лучше не сажать растения — не приживутся. Нельзя совершать плохие поступки , ругаться — зло вернется.

ругаться — зло вернется. Нельзя заниматься рукоделием — изделие будет недолговечным.

Нельзя мыть окна — нечистая сила станет заглядывать в них и подкидывать неприятности.

Нельзя стирать детские вещи — вода может унести здоровье ребенка.

Беременным нельзя считать деньги — финансовое состояние ухудшится.

Хороший день для лечения зубов. Но вырывать зубы нельзя , иначе все остальные можно потерять.

иначе все остальные можно потерять. Нельзя колоть дрова — можно разозлить Лешего , который напустит на дом диких животных.

который напустит на дом диких животных. Нельзя ругать детей , даже за провинность — Ангел-хранитель ребенка может наказать родителей.

Большой урожай грибов Грибники Барнаула и Алтайского края

Народные приметы на 24 апреля

Из небольших облаков собираются большие тучи — скоро пойдет ливень.

Дождь — летом будет много грибов.

Заморозки — к урожаю груздей.

Небо на восходе красноватое — к ветреному дню.

Ива распушилась — заморозки больше не вернутся.

Береза дает очень много сока — лето будет дождливым.

Ласточки еще не прилетели — весна холодная и затяжная.

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