Антон Слободчиков рассказал, как открыть свое дело на Алтае и где найти деньги на его развитие

Справка

"Образ будущего" – цикл видеоинтервью Алексея Линника с алтайскими лидерами мнений. В нем предприниматели, представители власти, сферы культуры и образования рассказывают о перспективах развития в Барнаула и Алтайского края. Новый выпуск посвящен бизнесу Алтайского края, молодым предпринимателям и Антону Слободчикову.