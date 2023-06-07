Антон Слободчиков рассказал, как открыть свое дело на Алтае и где найти деньги на его развитие

Директор Алтайского фонда МСП Антон Слободчиков дал интервью проекту "Образ будущего". В нем он рассказал о молодых предпринимателях Алтая, чертах "настоящего бизнесмена". И кратко объяснил, как открыть свое дело.
Антон Слободчиков, директор Алтайского фонда МСП.
Фото: Дмитрий Лямзин.
Справка
"Образ будущего" – цикл видеоинтервью Алексея Линника с алтайскими лидерами мнений. В нем предприниматели, представители власти, сферы культуры и образования рассказывают о перспективах развития в Барнаула и Алтайского края. Новый выпуск посвящен бизнесу Алтайского края, молодым предпринимателям и Антону Слободчикову.
Ранее мы уже разговаривали с Антоном Слободчиковым.