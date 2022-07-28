Поесть, отдохнуть и снова поесть. Какой путь нашли в парке «Изумрудный», чтобы привлечь барнаульцев

Барнаульский парк «Изумрудный» заметно преобразился. Гости заметили появление красивых торговых павильонов и уже успели потанцевать на «Дискотеке 80-х». В знойный, но прекрасный день, altapress.ru прогулялся по «Изумрудному» и увидел, как изменился парк и попробовал спастись от жары в тени деревьев.

Самокаты , пицца и лимонад

Прямо на входе в парк стоят припаркованные электросамокаты и велосипеды. Их можно арендовать и кататься по территории, не боясь попасть под колеса «КамАЗа».

Парк «Изумрудный». Altapress.ru.

Заходим в парк. Главная дорожка вымощена тротуарной плиткой. По периметру расположены дорожки для пешеходов и велосипедистов. Там мальчишки гоняют наперегонки на великах.

Идем вглубь парка, на главной аллее появились торговые павильоны. В них предлагают пиццу, мороженое, сладкую вату, лимонады. Любители кофе и сэндвичей тоже могут здесь подкрепиться.

Парк «Изумрудный». Altapress.ru.

Чем уже оснащен парк

Вдоль аллее установлены лавочки и фонари. Скамейки в идеальном состоянии, их часто моют.

Парк «Изумрудный». Altapress.ru.

Видно, что в парке заботятся об экологии. На территории есть несколько контейнеров для раздельного сбора мусора. И отдельный — для пластиковых крышек.

Парк «Изумрудный». Altapress.ru.

В «Изумрудном» могут устраивать представления театра под открытым небом, там установили так называемую «Сценку» для постановок.

Танцы , йога и ходьба

Особое внимание в «Изумрудном» уделяют разным активностям. Это позволяет парку становиться местом притяжения для барнаульцев.

Напомним, 24 июля в «Изумрудном» по просьбе горожан снова прошла «Дискотека 80-х». Сотни людей танцевали под зарубежную и отечественную музыку, которую запускали с виниловых пластинок и аудиокассет.

А месяцем ранее барнаульцев звали на бесплатную тренировку по скандинавской ходьбе, которую провела участница Олимпиады в Сочи и мастер спорта международного класса по лыжным гонкам Ольга Сементина.

Так же здесь устраивали открытые уроки йоги.

Что еще планируют сделать

Благоустройство парка на этом не закончилось, управляющий «Изумрудного» планирует вложить основную часть средств в восстановление пруда.

Уже известен подрядчик: контракт заключат с компанией «Рустрой». За 108,8 млн рублей компания расчистит дно, восстановит бетонные стены и мост, устроят коммуникации водоснабжения и водоотведения, возведут два пирса. Работы должны быть завершены в конце 2022 года.

Парк «Изумрудный». Altapress.ru.

В этой зоне же можно будет посидеть в летнем кафе.

Также в парке появится набережная с участками, где отдыхающие смогут принимать солнечные ванны.

Закончить благоустройство парка планируется в ближайшие годы.