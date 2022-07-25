26 июля
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Недвижимость

Стало известно, кто возьмется за восстановление известного пруда в барнаульском парке

В Барнауле определили подрядчика, который займется восстановлением пруда в парке «Изумрудный», пишет «Банкфакс».

Пруд в парке "Изумрудный".
Пруд в парке "Изумрудный".
letim-visoko.ru

Контракт заключат с компанией «Рустрой».

В торгах принимали участие две организации. Одна выставила сумму на одну копейку меньше — 109,4 млн рублей, вторая — 108,8 млн рублей. Последнюю признали победителем.

О компании известно, что такими масштабными проектами она раньше не занималась.

В 2020 году «Рустрой» выполнял капитальный ремонт Усть-Кажинской школы в Красногорском районе за 16,4 млн рублей, а в 2021 году по двум договорам с мэрией Барнаула общей стоимостью около 26 млн рублей занималась капремонтом нескольких многоквартирных домов.

В парке «Изумрудный» подрядчик должен расчистить дно, восстановить бетонные стены и мост, устроить коммуникации водоснабжения и водоотведения, построить два пирса.

Кроме того, необходимо благоустроить прилегающую к пруду территорию — установить освещение, проложить пешеходные дорожки, поставить детские площадки и провести озеленение.

Работы должны быть завершены в конце 2022 года.

Ранее в «Изумрудном» вандалы испортили дорогое оборудование на уличной сцене. Ущерб оценили в 10 тыс. рублей.

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