Вандалы испортили сцену в парке «Изумрудный» в Барнауле

Вандалы испортили один из двух дорогостоящих плафонов и розетки, оставив оголенные провода под напряжением.

«Учитывая, что на следующий день утром должно было состояться краевое мероприятие, посвященное Дню любви, семьи и верности, это было вдвойне неприятно. Нашим сотрудникам удалось оперативно исправить некоторые повреждения и мероприятие не было сорвано. Разумеется, была вызвана полиция, которая будет устанавливать злоумышленника», — написал Вакаев.