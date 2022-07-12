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Жизнь

Вандалы испортили сцену в парке «Изумрудный» в Барнауле

В ночь с 8 на 9 июля неизвестные испортили оборудование сцены в парке «Изумрудном» в Барнауле. Об этом рассказал управляющий парком Вячеслав Вакаев в своем телеграм-канале.

Испорченная сцена в парке "Изумрудный" в Барнауле
Испорченная сцена в парке "Изумрудный" в Барнауле
t.me/vvakaev

Вандалы испортили один из двух дорогостоящих плафонов и розетки, оставив оголенные провода под напряжением.

«Учитывая, что на следующий день утром должно было состояться краевое мероприятие, посвященное Дню любви, семьи и верности, это было вдвойне неприятно. Нашим сотрудникам удалось оперативно исправить некоторые повреждения и мероприятие не было сорвано. Разумеется, была вызвана полиция, которая будет устанавливать злоумышленника», — написал Вакаев.

Ущерб оценили в 10 тыс рублей.

Испорченная сцена в парке &quot;Изумрудный&quot; в Барнауле
Испорченная сцена в парке «Изумрудный» в Барнауле
t. me/vvakaev

Злоумышленник попал на камеры видеонаблюдения, поэтому его надеются быстро найти.

Ранее в «Изумрудном» демонтировали часть детской игровой площадки — часть креплений была установлена с дефектами.

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