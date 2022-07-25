Сотни людей отжигали на дискотеке 80-х в барнаульском парке «Изумрудный»

Зарубежную и отечественную музыку с виниловых пластинок и аудиокассет запускали с 17:00 до 22:00.
Танцующим даже не помешал внезапно начавшийся дождь, пишет Barnaul 22.
Аудитория в парке была самая разная — для кого-то звучащая музыка напоминала о былой молодости, а другие явно родились задолго после создания хитов 80-х.
Также в парке в этот день выставляли аудио- и видеотехнику советского периода.
Ранее в «Изумрудном» вандалы испортили дорогое оборудование на уличной сцене. Ущерб оценили в 10 тыс. рублей.