26 июля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Сотни людей отжигали на дискотеке 80-х в барнаульском парке «Изумрудный»

24 июля в парке «Изумрудный» в очередной раз по просьбе горожан прошла «Дискотека 80-х». У центрального входа собрались сотни людей.

Дискотека в парке "Изумрудный"
Дискотека в парке "Изумрудный"
t.me/park_izumrudnyi

Зарубежную и отечественную музыку с виниловых пластинок и аудиокассет запускали с 17:00 до 22:00.

Танцующим даже не помешал внезапно начавшийся дождь, пишет Barnaul 22.

Аудитория в парке была самая разная — для кого-то звучащая музыка напоминала о былой молодости, а другие явно родились задолго после создания хитов 80-х.

Также в парке в этот день выставляли аудио- и видеотехнику советского периода.

Ранее в «Изумрудном» вандалы испортили дорогое оборудование на уличной сцене. Ущерб оценили в 10 тыс. рублей.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость