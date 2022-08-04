АО «Сибирь-Полиметаллы» благоустроит тротуар в селе Карамышево

Акционерное общество « Сибирь-Полиметаллы » (предприятие сырьевого комплекса УГМК) проложит в селе Карамышево тротуар, протяженностью более километра и шириной два метра, а также произведет укладку 300 кв.м. асфальта в уличных проездах. Стоимость проекта составит порядка трех миллионов рублей.

Благоустройство тротуара и проездов будет реализовано в рамках программы социально-экономического партнерства компании с городами и муниципалитетами, которые расположены на территориях присутствия предприятия. Более 60% жителей села Карамышево являются сотрудниками Зареченской обогатительной фабрики и Зареченского рудника — подразделений АО «Сибирь-Полиметаллы». Свое начало новая пешеходная артерия возьмет от ул. Советской, пройдет вдоль ул. Кирова и ул. Школьной. Новый тротуар соединит ряд социально-значимых учреждений и позволит жителям села комфортно и безопасно добираться до школы, детского сада, учреждений культуры, фельдшерского пункта, спортивной площадки и магазинов. Работы по благоустройству включают в себя установку бордюрного камня, поребриков и укладку асфальтобетонного покрытия.

Вадим Рязанцев,

генеральный директор АО «Сибирь-Полиметаллы»: