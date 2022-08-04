4 августа
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Жизнь

АО «Сибирь-Полиметаллы» благоустроит тротуар в селе Карамышево

Акционерное общество «Сибирь-Полиметаллы» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) проложит в селе Карамышево тротуар, протяженностью более километра и шириной два метра, а также произведет укладку 300 кв.м. асфальта в уличных проездах. Стоимость проекта составит порядка трех миллионов рублей.

Село Карамышево (карта тротуара).
Село Карамышево (карта тротуара).
АО «Сибирь-Полиметаллы»

Благоустройство тротуара и проездов будет реализовано в рамках программы социально-экономического партнерства компании с городами и муниципалитетами, которые расположены на территориях присутствия предприятия. Более 60% жителей села Карамышево являются сотрудниками Зареченской обогатительной фабрики и Зареченского рудника — подразделений АО «Сибирь-Полиметаллы». Свое начало новая пешеходная артерия возьмет от ул. Советской, пройдет вдоль ул. Кирова и ул. Школьной. Новый тротуар соединит ряд социально-значимых учреждений и позволит жителям села комфортно и безопасно добираться до школы, детского сада, учреждений культуры, фельдшерского пункта, спортивной площадки и магазинов. Работы по благоустройству включают в себя установку бордюрного камня, поребриков и укладку асфальтобетонного покрытия.

Вадим Рязанцев,
генеральный директор АО «Сибирь-Полиметаллы»:

— Жители села, депутаты и представители администрации направили в компанию коллективное письмо с просьбой оказать помощь в благоустройстве тротуаров и проездов. Мы сразу же приняли решение помочь и выполнить просьбу, ведь вблизи этого села расположены два наших подразделения, а в самом Карамышево проживает более 20 наших сотрудников. Мы взяли на себя не только расходы на строительство, но и всю реализацию этого проекта: поиск подрядчика, создание план-проекта, контроль за работами. На сегодняшний день определена подрядная организация и на днях подрядчик должен приступить к выполнению работ. Завершить благоустройство планируется в сентябре.

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