АО «Сибирь-Полиметаллы» благоустроит тротуар в селе Карамышево

Благоустройство тротуара и проездов будет реализовано в рамках программы социально-экономического партнерства компании с городами и муниципалитетами, которые расположены на территориях присутствия предприятия. Более 60% жителей села Карамышево являются сотрудниками Зареченской обогатительной фабрики и Зареченского рудника — подразделений АО «Сибирь-Полиметаллы». Свое начало новая пешеходная артерия возьмет от ул. Советской, пройдет вдоль ул. Кирова и ул. Школьной. Новый тротуар соединит ряд социально-значимых учреждений и позволит жителям села комфортно и безопасно добираться до школы, детского сада, учреждений культуры, фельдшерского пункта, спортивной площадки и магазинов. Работы по благоустройству включают в себя установку бордюрного камня, поребриков и укладку асфальтобетонного покрытия.
Вадим Рязанцев,
генеральный директор АО «Сибирь-Полиметаллы»:
— Жители села, депутаты и представители администрации направили в компанию коллективное письмо с просьбой оказать помощь в благоустройстве тротуаров и проездов. Мы сразу же приняли решение помочь и выполнить просьбу, ведь вблизи этого села расположены два наших подразделения, а в самом Карамышево проживает более 20 наших сотрудников. Мы взяли на себя не только расходы на строительство, но и всю реализацию этого проекта: поиск подрядчика, создание план-проекта, контроль за работами. На сегодняшний день определена подрядная организация и на днях подрядчик должен приступить к выполнению работ. Завершить благоустройство планируется в сентябре.