16 мая
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Экономика

АО «Сибирь-Полиметаллы» увеличило выпуск цинкового концентрата на 2%

Увеличить извлечение цинка в цинковый концентрат для АО «Сибирь-Полиметаллы» стало возможным благодаря одной из инициатив, которую сгенерировали сотрудники Рубцовской обогатительной фабрики. Экономический эффект от реализации идеи составил порядка 43 млн. рублей, а выпуск готового продукта вырос на 2%.

Цинк.
Цинк.
АО «Сибирь-Полиметаллы»

Специалисты компании предложили усовершенствовать процесс обогащения цинковых минералов: подогревать острым паром пульпу — смесь воды и измельчённой руды, в которую подают флотационные реагенты. Прежде чем внедрить такую операцию в производство, ее положительный эффект был доказан в лабораторных и опытно-промышленных испытаниях. Подогревая пульпу до 25−35 градусов цинковые минералы начинали более активно отделяться от пустой породы, переходя в пенный продукт — концентрат. Все лишние частицы уходили с отвальными «хвостами» — отходами обогащения, которые содержат минералы вмещающих пород. Для полноценной реализации инициативы в работу флотационного цикла внедрили индукционный парогенератор общей мощностью 2000 кг/час.

«Цинковые минералы активно обогащаются в теплой среде и лучше отделяются от пирита при температуре 25−35 градусов. Это хорошо видно по извлечению цинка в цинковый концентрат в разное время года. Зимой выход цинка меньше, потому что температура пульпы составляет 10−15 градусов. Летом она естественным путем нагревается до 35 градусов, и у нас получается извлечь больше цинка и увеличить качество готового концентрата» — отметил Юрий Коротков, начальник Рубцовской обогатительной фабрики.

Внедрение в производство парогенератора позволило поддерживать стабильную температуру при обогащении полезных ископаемых. С помощью этой инициативы в 2021 году АО «Сибирь-Полиметаллы» удалось увеличить выпуск цинкового концентрата на 1000 тонн.

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