29 марта
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Образование

АО «Сибирь-Полиметаллы» предлагает выпускникам бесплатное обучение в достойных ВУЗах и ССУЗах страны

АО «Сибирь-Полиметаллы» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) предлагает выпускникам стать участниками программы подготовки квалифицированных кадров и получить образование в одних из лучших ВУЗах и ССУЗах страны за счёт компании.

Подготовка квалифицированных кадров.
Подготовка квалифицированных кадров.
АО «Сибирь-Полиметаллы»

Среднее специальное образование можно получить в Рубцовском аграрно-промышленном техникуме. Два года назад на базе этого учреждения АО «Сибирь-Полиметаллы» открыло новые образовательные направления: «Обогащение полезных ископаемых» и «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых». Обучение по этим программам платное — 45 тысяч рублей в год*. АО «Сибирь-Полиметаллы» предлагает выпускникам заключить договор о целевом направлении. Таким образом, можно получить профессиональное образование и квалификацию горный техник-технолог абсолютно бесплатно. Длительность обучения составит 4 года. Помимо этого, всем студентам, которые учатся за счет компании при успешной сдаче сессии ежемесячно начисляют дополнительную стипендию от предприятия: «отличникам» — 3000 рублей, «ударникам» — 1500*.

Сегодня по направлениям «Обогащение полезных ископаемых» и «Подземная разработка» в РАПТе учатся 96 студентов. 53 из них получают образование за счет средств АО «Сибирь-Полиметаллы», в их числе 20 выпускников школ и 33 действующих сотрудника компании. На 2022 — 2023 год обучения РАПТ планирует набрать 50 человек для подготовки горных техников-технологов.

«Ежегодно мы заключаем с выпускниками школ договоры о целевом обучении. При таком сотрудничестве все участники остаются в плюсе. Мы вкладываем в образование нашего будущего сотрудника, а выпускник получает востребованную профессию, гарантированное трудоустройство, как минимум на три года, расширенный социальный пакет и возможности для карьерного роста. У нас работает много молодых парней, которые сегодня занимают руководящие должности, а им нет еще и 30 лет. При этом каждый из них начинал работать именно на промышленных площадках нашей компании» — рассказал Денис Кочкин, директор по персоналу и общим вопросам.

АО «Сибирь-Полиметаллы» также готово оплатить получение специальности в российских ВУЗах. Один из них Технический Университет УГМК. При заключении договора на целевое обучение все затраты берет на себя компания. Выпускникам, которые получили высшее образование с помощью предприятия, предоставляется гарантированное трудоустройство на пять лет. За это время молодые специалисты получают незаменимый профессиональный опыт и карьерный рост в успешной компании.

Для получения подробной информации по условиям заключения договора на целевое обучение необходимо обратиться в учебный центр АО «Сибирь-Полиметаллы». Телефоны для связи (38557) 7−19−00, 8−963−533−1373.

* Информация действительна на момент публикации

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