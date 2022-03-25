На Корбалихинском руднике завершен монтаж 45-метровой дымовой трубы для новой автоматизированной котельной

Новая труба — часть теплового комплекса Корбалихинского рудника, спроектированного в соответствии с прогрессивными технологиями очистки промышленных выбросов. Его строительство ведется в рамках реализации инвестиционного проекта. Комплекс включает в себя современную автоматизированную котельную, топливоподачу и угольный склад. Основным объектом теплоснабжения станет вентиляторно-калориферная установка, которая обеспечивает круглогодичную подачу свежего воздуха в шахту. В зимний период поступающий в ствол воздух необходимо подогревать до нормативной температуры, она должна быть не менее +2 градусов. Тепло станут вырабатывать два водогрейных угольных котла, дым от которых после дополнительной очистки будет уходить через установленную трубу. Её высота и диаметр рассчитаны оптимально для рассеивания выбросов и снижения концентрации продуктов горения в приземном слое атмосферы. Помимо этого, на котлах установлены современные циклоны-золоуловители с высокой степенью эффективности. Благодаря их работе 99% твердых частиц золы будут оседать и удалятся для утилизации, исключая попадание загрязняющих веществ в окружающую среду.

Дымовая труба для новой автоматизированной котельной. АО «Сибирь-Полиметаллы»

«АО „Сибирь-Полиметаллы“ осуществляет производственную деятельность с пониманием ответственности за воздействие на окружающую среду. В соответствии со стратегией долгосрочного развития мы на постоянной основе реализуем мероприятия, направленные на декарбонизацию производства. Реализация наших инвестиционных проектов проводится в строгом соблюдении всех требований нормативной технической документации в области промышленной безопасности. Все оборудование, в том числе и для новой котельной, отвечает последним современным требованиям экологического законодательства и охраны окружающей среды» — отметил Вадим Рязанцев, генеральный директор АО «Сибирь-Полиметаллы».

Работа котельной и топливоподачи оснащена автоматизированными системами управления. Загрузка котлов углем и температурные параметры будут регулироваться с помощью современного щита управления под контролем оператора. В процессе реализации инвестиционного проекта по строительству новой котельной Корбалихинского рудника уже смонтировано более 350 тонн металлоконструкций, 2 км трубопроводов и 12 км кабельной продукции.