На Рубцовской обогатительной фабрике началось строительство автоматизированной котельной

Мощность котельной составит порядка 20 МВт, а установленные в ней четыре паровых котла обеспечат технологическим паром и дополнительным теплом новые производственные мощности, которые появятся в результате масштабной реконструкции промышленной площадки. Работы по строительству угольной паровой котельной для Рубцовской обогатительной фабрики АО «Сибирь-Полиметаллы» выполняет компания УГМК-Телеком.

Для обеспечения продолжительной, надежной и безопасной работы котельной ее оснастят необходимыми средствами автоматизации, контрольно-измерительными приборами, автоматикой и системами безопасности.

Автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУТП), к примеру, создаст условия для оптимального использования трудовых и энергетических ресурсов. Защитить от разрушений котлы и газоходы поможет установка предохранительных взрывных клапанов, контролировать содержание СО2 в воздухе будут запорно-защитные устройства со звуковой сигнализацией. Приборы учета энергетических ресурсов позволят мониторить ключевые показатели, а для эффективного труда будет введена корпоративная система планирования.

Все технологичные решения в рамках строительства нового объекта приняты с точки зрения организации безопасного труда и экологической безопасности.

«Новая котельная разработана в строгом соответствии с требованиями к экологической безопасности и градостроительным планом, утвержденным администрацией Рубцовского района Алтайского края. Эффективность систем очистки вредных выбросов, которые будут применены про строительстве, достигает 99%, все выбрасываемые вещества определены в санитарно-гигиенических нормативах качества атмосферного воздуха и будут надежно контролироваться автоматикой», — рассказывает руководитель проектов офиса «Инженерные системы» компании УГМК-Телеком Никита Конорюков.

Котлы, которые установят во время строительства объекта, будут оборудованы пневмомеханическими забрасывателями и механической топкой обратного хода, что позволит организовать наиболее эффективное послоевое сжигание угля с минимальным количеством выбросов в атмосферу. Помимо этого, компания организует санитарно-защитную зону котельной. Для очистки сточных вод комплекса зданий промплощадки Рубцовскго рудника будут установлены современные очистные сооружения.