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Лаборатория АО «Сибирь-Полиметаллы» одержала победу в конкурсе «Золотой Z-индекс 2021».

Конкурс «Золотой Z-индекс 2021» проводится ООО «ЦМКТ «Компетентность» — провайдером межлабораторных сравнительных испытаний, признанный национальной системой аккредитации. Его цель — мотивировать лаборатории к повышению качества количественного химического анализа, обеспечить единство измерений в соответствии с международными стандартами.

Лаборатория.
Лаборатория.
АО «Сибирь-Полиметаллы».

По итогам года специалисты лаборатории химического анализа АО «Сибирь-Полиметаллы» стали первыми в номинации «Самая компетентная лаборатория по программе проверки квалификации «Водные и воздушные объекты».

Конкурс проходил в четыре этапа, на каждом из которых перед сотрудниками лаборатории стояла непростая задача — с высокой точностью осуществить количественный химический анализ предоставленных провайдером образцов контроля проб природной и сточной воды. Лаборанты «Сибирь-Полиметаллов» отлично справились с конкурсным заданием, правильно и точно определили состав смеси и входящих в нее веществ.

«Уже третий год подряд наша лаборатория подтверждает высокий уровень своей компетентности при выполнении аналитических работ. Сегодня лаборатория предприятия оснащена современным комплексом измерительного и испытательного оборудования, позволяющим осуществлять производственный и экологический контроль в области охраны окружающей среды. Очередная победа в конкурсе говорит и о высоком профессионализме наших лаборантов химического анализа», — подчеркнула начальник лаборатории Елена Сурина.

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