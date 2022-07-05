Апартаменты в Болгарии бывшего топ-менеджера «СтройГАЗа» выставили на продажу

Апартаменты и гаражи бывшего топ-менеджера барнаульской компании «СтройГАЗ» Евгения Ледина снова выставили на продажу, пишет «Банкфакс».

На продажу выставлено двое апартаментов и две гаражные клетки в болгарском селе Лозенец на берегу Черного моря.

Начальная цена лота была снижена и теперь составляет 42,6 млн рублей.

Всего же бывший обанкротившийся застройщик должен кредиторам 1,897 млрд рублей. Сам Евгений Ледин был признан финансово несостоятельным в мае 2018 года.

В настоящий момент ведется реализация его имущества. Помимо апартаментов в Болгарии в конкурсную массу Ледина включена другая недвижимость, а также доли в самом «СтройГАЗе» и его дочерних предприятиях.

Напомним, в прошлом году руководитель компании «Строительная перспектива» Андрей Комяков выиграл аукцион по продаже долгостроя обанкротившегося «СтройГАЗа» — недвижимости у Трассы здоровья.