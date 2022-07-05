Апартаменты в Болгарии бывшего топ-менеджера «СтройГАЗа» выставили на продажу

На продажу выставлено двое апартаментов и две гаражные клетки в болгарском селе Лозенец на берегу Черного моря.
Начальная цена лота была снижена и теперь составляет 42,6 млн рублей.
Всего же бывший обанкротившийся застройщик должен кредиторам 1,897 млрд рублей. Сам Евгений Ледин был признан финансово несостоятельным в мае 2018 года.
В настоящий момент ведется реализация его имущества. Помимо апартаментов в Болгарии в конкурсную массу Ледина включена другая недвижимость, а также доли в самом «СтройГАЗе» и его дочерних предприятиях.
Напомним, в прошлом году руководитель компании «Строительная перспектива» Андрей Комяков выиграл аукцион по продаже долгостроя обанкротившегося «СтройГАЗа» — недвижимости у Трассы здоровья.