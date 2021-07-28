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Жизнь

Аппарат главы Хакасии не может найти деньги на свет, но заказал бордовые ковровые дорожки

Энергетики подали в суд на аппарат главы Хакасии Валентина Коновалова с требованием погасить долг за электричество, сообщает 19rus.info.

Свет. Электричество.
Свет. Электричество.
СС0

Аппарат главы Хакасии занимается организационным, материально-техническим, консультационным и экспертным обеспечением полномочий губернатора региона.

Иск к аппарату, зарегистрированный 28 июля в арбитражном суде, направил «Абаканэнергосбыт».

«Исковые требования составляют 1 млн 257 тыс. рублей. За какой срок накопилась такая задолженность, не сообщается», — отмечает издание.

При этом, когда долги копятся, часть бюджетных средств чиновники расходуют на вещи, без которых вполне можно обойтись.

Например, в июле аппарат заказал 200 метров бордовых ковровых дорожек, выразив готовность за каждый метр отдать 2 892 рубля, или в общем 578 тысяч.

Если бы чиновники отказались от дорожек, то наполовину смогли бы погасить долг перед энергетиками.

«Отрадно, что подрядчик предложил значительно меньшую сумму за поставку ковров — 300 тысяч. Так что заказчику в сравнении с заявленной изначально суммой еще и удалось сэкономить», — иронизирует издание.

Кроме того, аппарат готов потратить 62 тыс. рублей на повышение квалификации двух сотрудников — научат разным позам, правильно держать осанку и улыбаться.

Кстати, ранее администрация главы Хакасии перед своей ликвидацией заказала ритуальные венки на 58 тыс. рублей, после чего и стала аппаратом.

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