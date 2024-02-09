Apple создала ИИ для редактирования изображений

В компании Apple создали модель искусственного интеллекта, чтобы работать с изображениями. Информация об этом опубликована на сервере препринтов arXiv .

Отмечается, что искусственный интеллект MGIE (MLLM-Guided Image Editing) умеет обрезать изображения, изменять размер, переворачивать, а также добавлять фильтры к картинкам через текстовые запросы.

Модель можно применять как к простым, так и к более сложным задачам.

MGIE можно скачать через репозиторий GitHub.

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