Апрельская зима. О погоде 19 апреля рассказали синоптики Алтайского края

Погода в Алтайском крае
Ночь 19 апреля будет прохладной — до −10…−15 градусов. Местами чуть теплее — до −4…−9. Ветер западный, 6−11 м/с, местами порывы до 17 м/с.
Днем немного потеплеет, столбики термометров поднимутся до −1…+4 градусов. Местами небольшой мокрый снег. На дорогах возможна сильная гололедица.
Ветер западный, 4−9 м/с, местами порывы до 16 м/с.
Снег 17 апреля.
Предоставлено altapress.ru
Погода в Барнауле
В Барнауле ночью температура составит −8…−10 градусов. Ветер западный, 6−11 м/с.
Днем потеплеет до 0…+2 градусов. Ожидается небольшой мокрый снег и сильная гололедица на дорогах. Ветер западный, 4−9 м/с.