Метели и гололед ожидают жителей Алтайского края 18 апреля

Погода в Алтайском крае 18 апреля
Температура от -3 до+2 градусов.
Преимущественно без осадков, по востоку местами небольшой мокрый снег. Также в регионе ожидают гололедные явления.
На трассах будет сильная гололедица.
Ветер северо-западный, 7−12 м/с, местами порывы 17−22 м/с.
Погода в Барнауле 18 апреля
Температура от -1 до +1. Небольшой мокрый снег. На дорогах сильная гололедица.
Ветер северо-западный, 7−12 м/с, порывы до 17 м/с.
Кстати, 17 апреля в Барнауле выпало очень много снега. Вот как это было:
Ранее о рекордных сюрпризах лета в Сибири рассказали синоптики.