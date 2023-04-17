О рекордных сюрпризах лета рассказали синоптики. Какая погода будет в Сибири

По данным синоптиков, летом будет необычная погода — она запомнится на долго и установит несколько рекордов.

Весь июнь будет нетипично жарким для большинства регионов Сибири, Дальнего Востока и Урала. Знойный июнь накроет и центральную часть России, пишет PRIMPRESS.

В Москве и Подмосковье преимущественно будет преобладать жара в 32 градуса. А на Кавказе температурная отметка приблизится к 40 градусам.

А в июле ситуация резко изменится. На смену зною и жаре придет ощутимое похолодание — до 18 градусов тепла. На черноморском побережье ожидаются шквалистый ветер, зачастят ливни.

В августе во многих регионах прогнозируются смерчи. И в большинство регионов вернется зной. В том числе, в Сибирский федеральный округ.

Между тем климат на Алтае может измениться из-за таянья ледника Актру. Он потерял четверть массы за последние 60 лет. Это может привести к изменению климата и природным катаклизмам.

Больше всего «похудел» Левый Актру за XX и XXI века. Порядка 40% от общей потери массы приходится на последние два десятилетия.

Таянье ледников сигнализирует об изменении климата в регионе. Это может привести к изменениям в гидрологическом цикле высокогорий. Что, в свою очередь, увеличит риски для посещения района Актру туристами.

О прогнозе

Прогноз на летний период составили на основе анализа данных со спутников и климатических показателей за последние годы.