Апрельские морозы стали рекордными для Алтая за много лет

Рекордное количество осадков и аномальный холод фиксируют в Алтайском крае и Республике Алтай в апреле, сообщает « Банкфакс ».

Как рассказала руководитель западно-сибирского Гидрометцентра, такой низкой температуры в регионах не было уже 16 лет.

Специалистка отметила, что на прошлых выходных территорию «двух Алтаев» засыпало рекордными суточными осадками.

15 апреля снегопад прошел на большей части Республики Алтай и в трети южных районов ее соседа.

17 апреля осадки прошлись уже по всему югу Алтайского края. Всего за сутки в обоих регионах выпало от 11 до 28 мм осадков. При этом каждый выпавший миллиметр осадков — это один-полтора сантиметра снежного покрова.

В тот же день в селе Чарышское установился новый рекорд по осадкам — 32 мм. Это более чем в три раза превышает предыдущий, случившийся в 1972 году.

Апрель 2023 года стал самым холодным за последние 16 лет. Это связано с воздушными массами, которые пришли к нам из Арктики. Потепление ожидают уже 20 апреля.

Ранее altapress.ru вспоминал, когда еще Барнаул неожиданно засыпало снегом.