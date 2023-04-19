Держитесь, люди, скоро лето. Вспоминаем, как Алтай накрыло снегом на Первомай

А ровно год назад барнаульцы уже загорали при плюс 22 градусах.
Однако это не единственный природный катаклизм. Так, в 2017 году 1 мая на Алтае тоже выпадал снег — на распустившиеся тюльпаны, на свежую зеленую листву тополей, других деревьев.
Тогда соцсети буквально взорвались — люди публиковали фото снежных дворов и аллей.
Многие сопровождали свои фото таким стишком:
Чудный праздник — Первомай!
Быстро шубу доставай,
Лыжи, палки и коньки,
Празднуем, сибиряки!
Вспоминаем, как это было.
Но 2017 год не исключение.
2016 год
3 мая в Горном Алтае, Бийске и Белокурихе выпал снег. После апрельской жары снегопад показался жителям края особенно необычным явлением.
2013 год
11 мая после 30-градусной жары на Барнаул обрушился снегопад. Утром в Барнауле лил сильный дождь, а потом пошел снег крупными хлопьями. Температура воздуха в городе держалась в районе 0 градусов. Снег шел беспрерывно несколько часов, поэтому налипал на свежей листве деревьев, машинах, крышах и на газонах.
В результате «внезапной зимы» без света остались более 20 тысяч человек в 72 населенных пунктах региона.
2011 год
В ночь с 7 на 8 мая в Барнауле и его окрестностях неожиданно похолодало и выпал снег.
Ранее, несмотря на погоду в крае, первое яйцо у черных аистов появилось раньше обычного.